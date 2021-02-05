فريق "بي ام دبليو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

لطالما شكّلت "بي ام دبليو" ركيزة أساسية في الفورمولا إي منذ انطلاق البطولة. إذ وإلى جانب تزويد كامل البطولة بالسيارات الرسمية والخاصة بالسلامة، فإنّ العملاق الألماني بات فريقًا مصنعيًا بشكل كامل قُبيل موسم 2018/2019، عندما دخل في شراكة مع "أندريتي أوتوسبورت".

وقد وفّرت "بي ام دبليو" لفريق أندريتي المساعدات التقنية خلال موسم 2017/2018، الموسم الذي نجح فيه أنطونيو فيلكس دا كوستا في تأمين أفضل نتيجة للفريق بحلوله سادسًا في أولى سباقات الموسم في هونغ كونغ.

وبالرُغم من تلك البداية الواعدة، اكتفى الفريق بالمركز الأخير في ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة فقط. وذلك قبل أن يصبح فريقًا مصنعيًا بالكامل قُبيل الموسم التالي، ويشارك مع دا كوستا والوافد الجديد أليكس سيمز خلف مقود سيارته من الجيل الثاني "بي ام دبليو آي اف إي.18".

وقد سجّل الفريق والسيارة ظهورهما الأوّل خلال التجارب الشتوية في فالنسيا قُبيل السباق الافتتاحي لموسم 2018/2019 مع سائقيه دا كوستا وسيمز. وقد أكمل الفريق ذاك الموسم بالمركز الخامس في ترتيب البطولة، قبل أن توقّع "بي ام دبليو" مع سائق فريق "دراغون" السباق ماكس غونتر لموسم 2019/2020، بينما حافظت على خدمات سيمز لموسمٍ ثانٍ.

الفريق السائق السائق بي ام دبليو أندريتي موتورسبورت ماكس غونتر جاك دينيس عدد المشاركات 69 21 0 منصات التتويج 14 3 0 الانتصارات 4 2 0

وقد نجح غونتر بالتفوّف على سيمز في ترتيب السائقين، مُنهيًا ذلك الموسم بالمركز التاسع، مسجلًا الفوز في كل من سانتياغو وتيمبلهوف، على الرُغم من انسحابه من أربعة سباقات كان لهم بالغ الأثر على ترتيبه النهائي.

في حين أكمل سيمز موسم 2019/2020 بالمركز الـ13 مختتمًا بذلك مسيرته مع "بي ام دبليو".

وضمن أوّل موسم للفورمولا إي كبطولة للعالم تحت لواء الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا"، فإنّ جاك دينيس هو من سيقود هجوم فريق "بي ام دبليو" رفقة غونتر، حيث يهدف الفريق إلى تعزيز مكانته في البطولة والمنافسة على اللقب.