فريق آبت يعود إلى الفورمولا إي الموسم المقبل

انسحب فريق آبت، الذي كان مرتبطًا بآودي خلال فترته الأولى في البطولة، مع نهاية موسم 2020-2021 بعد أن شارك في جميع المواسم السابقة وأحرز الفوز بالسباق الأوّل من عمر البطولة رفقة لوكاس دي غراسي في بيكين.

وفاز الفريق الألماني بلقب السائقين في موسم 2016-2017 مع دي غراسي، وأتبعه بلقب الفرق في 2017-2018.

ومع عودة الفريق فقد ضمن ذلك بشكلٍ شبه مؤكّد وجود 12 فريقًا في البطولة الموسم المقبل، حيث من المنتظر أن يتمّ شراء فريق مرسيدس المغادر ضمن صفقة سيتمّ الإعلان عنها قريبًا.

وقال هانس-يورغن آبت مدير الفريق: "دائمًا ما حافظت الفورمولا إي على مكانة عالية في قلوبنا ولم نُخفِ مطلقًا رغبتها في العودة".

وأكمل: "بعد الاتّفاقات الداخليّة، بدأنا الآن بالحديث إلى شركائنا الحاليين والآخرين المحتملين. هدفنا هو جلب فريق قويٍ للبطولة، على الحلبة وخارجها".

وسيعمل الفريق بصيغة زبون لموسم 2022-2023، وسيُعلن عن هويّة مزوّد وحدات طاقته لاحقًا.

كما عبّر الفريق عن نيّته التعاقد مع سائق "سريع وذكيّ"، وقد يسمح لريني راست بالعودة إلى البطولة.