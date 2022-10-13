فاندورن ينضمّ إلى فيرن في صفوف "دي اس بنسكي" للجيل الثالث في الفورمولا إي

كان الصانع الفرنسي في شراكة مع تيشيتاه طوال حقبة الجيل الثاني وأحرز لقبين للسائقين وآخرين للفرق مع الفريق الصيني.

لكن مع ضبابيّة كبيرة بشأن التزام الشركة الأمّ لتيشيتاه تجاه الحقبة الجديدة، فكّت "دي اس" ارتباطها بالفريق واتّجهت إلى درغون بنسكي الفريق الذي يملكه جاي بنسكي نجل الأسطورة روجر.

ومدّد فيرن ارتباطه بالفريق إلى جانب جمعه لمهامه في الفورمولا إي مع مشروع بوجو في بطولة العالم للتحمّل، بينما قدم فاندورن على إثر ثلاثة أعوام مع مرسيدس المُغادرة نهاية الموسم المنقضي.

وقال توماس شيفوشيه مدير الأداء في "دي اس": "دائمًا ما تكون بداية شراكة جديدة لحظة ضخمة، وجميعنا متعطّشٌ لبدء هذه المغامرة الجديدة مع بنسكي أوتوسبورت".

وأضاف: "نحن بصدد بدء هذه الشركة بأفضل طريقة ممكنة مع وجود بطلين في فريقنا".

وأكمل: "ربّما لدينا أفضل تشكيلة وأسرع سائقين من خلال ستوفيل وجون-إريك".