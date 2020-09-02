فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
Canceled
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
Canceled
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
Canceled
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 1
05 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 2
06 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 3
08 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 4
09 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 5
12 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 6
13 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / أخبار عاجلة

فاندورن يستهدف المنافسة على لقب الفورمولا إي مع مرسيدس في 2021

المشاركات
التعليقات
فاندورن يستهدف المنافسة على لقب الفورمولا إي مع مرسيدس في 2021

يأمُل ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس في الفورمولا إي أن ينافس فريقه على لقب البطولة الكهربائية الموسم المُقبل، على الرُغم من اعترافه بأنّه سيكون من الصعب التغلّب على ثبات أداء غريمهما "دي اس تيتشيتاه".

قفز فاندورن إلى المركز الثاني في ترتيب السائقين لموسم 2019/2020 إثر فوزه في سباق برلين الختامي خلال الشهر الجاري، والذي كان الفوز الأوّل كذلك للفريق المصنعي لمرسيدس في الفورمولا إي.

"شعرت بالراحة بعد ذلك الفوز لا سيّما وأنّنا قدمنا تأديات مشجعة للغاية خلال كامل الموسم" قال فاندورن لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لكنّنا لم نتواجد مطلقًا في موقع يخوّلنا الاستفادة من ذلك لتحقيق الفوز. أخيرًا في السباق الختامي اجتمعت كل الأمور لصالحنا وتمكنا من حصد ذلك الانتصار، وكان له مذاق خاص حيث أنه الفوز الأوّل لي في منافسات المقعد الأحادي منذ 2016".

وتابع: "لم أحظ بأكثر الفترات نجاحًا خلال مسيرتي في الفورمولا واحد، لكنّني ما أزال ذات السائق والجميع يعلم كيف كانت الظروف حينها".

اقرأ أيضاً:

وقد مثّل انتصار فاندورن الأوّل وصعود زميله نيك دي فرييز إلى منصّة التتويج للمرة الأولى كذلك دفعة للعلامة الألمانية في الفورمولا إي، حيث يضع الفريق نُصب عينيه المنافسة على اللقب، على الرُغم من اعتراف فاندورن بأنّه سيكون من الصعب التغلّب على البطل وسائق "دي اس تيتشيتاه" أنطونيو فيلكس دا كوستا.

فقال: "أعتقد بأنّه كان موسمًا أول ناجحًا، لكن المنافسة ستكون أقوى الموسم المُقبل وعلينا القيام بعمل أفضل. ما تزال هنالك فجوة كبيرة لإغلاقها مع دي اس تيتشيتاه التي هيمنت بالفعل على البطولة هذا العام".

واختتم: "من الصعب توقّع موقعنا، حيث أنّ الهدف هو المنافسة بثبات أكبر على الفوز، وإذا ما تمكنا من ذلك سيكون كل شيء ممكنًا. نهدف إلى محاولة إغلاق ذلك الفارق ونأمُل المنافسة معهم على لقب البطولة في الموسم المُقبل"

فيرلاين يحلّ مكان ياني في فريق بورشه للفورمولا إي

المقال السابق

فيرلاين يحلّ مكان ياني في فريق بورشه للفورمولا إي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي

الأكثر شعبية اليوم

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

تحليل: التحديثات التي ساعدت مرسيدس على رفع أدائها في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: التحديثات التي ساعدت مرسيدس على رفع أدائها في بلجيكا

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

أحدث الأخبار

فاندورن يستهدف المنافسة على لقب الفورمولا إي مع مرسيدس في 2021
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فاندورن يستهدف المنافسة على لقب الفورمولا إي مع مرسيدس في 2021

فيرلاين يحلّ مكان ياني في فريق بورشه للفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فيرلاين يحلّ مكان ياني في فريق بورشه للفورمولا إي

فورمولا إي: انفصال مفاجئ بين ماسا وفريقه "فانتوري"
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فورمولا إي: انفصال مفاجئ بين ماسا وفريقه "فانتوري"

فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير السباق

فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

2
فورمولا 1

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

3
فورمولا 1

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

4
فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ

5
فورمولا إي

فاندورن يستهدف المنافسة على لقب الفورمولا إي مع مرسيدس في 2021

48د

أحدث الأخبار

فاندورن يستهدف المنافسة على لقب الفورمولا إي مع مرسيدس في 2021
فورمولا إي

فاندورن يستهدف المنافسة على لقب الفورمولا إي مع مرسيدس في 2021

فيرلاين يحلّ مكان ياني في فريق بورشه للفورمولا إي
فورمولا إي

فيرلاين يحلّ مكان ياني في فريق بورشه للفورمولا إي

فورمولا إي: انفصال مفاجئ بين ماسا وفريقه "فانتوري"
فورمولا إي

فورمولا إي: انفصال مفاجئ بين ماسا وفريقه "فانتوري"

فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ
فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في السباق الختاميّ

فاندورن يحرز قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات موسم الفورمولا إي
فورمولا إي

فاندورن يحرز قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات موسم الفورمولا إي

أحدث ملفات الفيديو

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات 02:17
فورمولا إي

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي 03:26
فورمولا إي

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward# 24:32
فورمولا إي

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward#

مقابلة مع جون-إريك فيرن في سلسلة ThinkingForward# 27:14
فورمولا إي

مقابلة مع جون-إريك فيرن في سلسلة ThinkingForward#

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: ملخص السباق الأول في هونغ كونغ 01:37
فورمولا إي

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: ملخص السباق الأول في هونغ كونغ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.