فاندورن يستهدف المنافسة على لقب الفورمولا إي مع مرسيدس في 2021

قفز فاندورن إلى المركز الثاني في ترتيب السائقين لموسم 2019/2020 إثر فوزه في سباق برلين الختامي خلال الشهر الجاري، والذي كان الفوز الأوّل كذلك للفريق المصنعي لمرسيدس في الفورمولا إي.

"شعرت بالراحة بعد ذلك الفوز لا سيّما وأنّنا قدمنا تأديات مشجعة للغاية خلال كامل الموسم" قال فاندورن لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لكنّنا لم نتواجد مطلقًا في موقع يخوّلنا الاستفادة من ذلك لتحقيق الفوز. أخيرًا في السباق الختامي اجتمعت كل الأمور لصالحنا وتمكنا من حصد ذلك الانتصار، وكان له مذاق خاص حيث أنه الفوز الأوّل لي في منافسات المقعد الأحادي منذ 2016".

وتابع: "لم أحظ بأكثر الفترات نجاحًا خلال مسيرتي في الفورمولا واحد، لكنّني ما أزال ذات السائق والجميع يعلم كيف كانت الظروف حينها".

وقد مثّل انتصار فاندورن الأوّل وصعود زميله نيك دي فرييز إلى منصّة التتويج للمرة الأولى كذلك دفعة للعلامة الألمانية في الفورمولا إي، حيث يضع الفريق نُصب عينيه المنافسة على اللقب، على الرُغم من اعتراف فاندورن بأنّه سيكون من الصعب التغلّب على البطل وسائق "دي اس تيتشيتاه" أنطونيو فيلكس دا كوستا.

فقال: "أعتقد بأنّه كان موسمًا أول ناجحًا، لكن المنافسة ستكون أقوى الموسم المُقبل وعلينا القيام بعمل أفضل. ما تزال هنالك فجوة كبيرة لإغلاقها مع دي اس تيتشيتاه التي هيمنت بالفعل على البطولة هذا العام".

واختتم: "من الصعب توقّع موقعنا، حيث أنّ الهدف هو المنافسة بثبات أكبر على الفوز، وإذا ما تمكنا من ذلك سيكون كل شيء ممكنًا. نهدف إلى محاولة إغلاق ذلك الفارق ونأمُل المنافسة معهم على لقب البطولة في الموسم المُقبل"