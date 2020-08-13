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فورمولا إي / جائزة برلين 6 / تقرير التجارب التأهيليّة

فاندورن يحرز قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات موسم الفورمولا إي

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فاندورن يحرز قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات موسم الفورمولا إي
13-08-2020

أحرز ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات الموسم الحالي للفورمولا إي، حيث سينطلق أول ستة سائقين في الترتيب العام من المراكز الأخيرة.

خاض فاندورن منافسة في مواجهة رينيه راست وسيباستيان بويمي ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.059 ثانية فقط.

وبعد تصدره مرحلة المجموعات، كان بويمي آخر الخارجين في "سوبر بول"، حيث تأخر بفارق 0.002 ثانية في المقطع الأول ومن ثم 0.1 ثانية في المقطع الثاني، ليفشل في اقتناص المركز الأول، مكتفياً بالثاني.

وبالرغم من خطأ راست الطفيف في المنعطف السابع، لكنه سينطلق ثالثاً.

نيك دي فريز زميل فاندورن سينطلق بالمركز الرابع، أمام روبن فرينز وإدواردو مورتارا.

وشهدت الحصة أداءً ضعيفاً لسائقي الصدارة مع ماكسيميليان غوتنر الذي سينطلق من المركز 18 أمام أنطونيو فيليكس دا كوستا.

خلال فترة المجموعات ومع تحسن ظروف الحلبة، بدأ الازدحام يؤثر على أزمنة اللفات مع بعض الاحتكاكات.

ومع انتهاء فوضى الأزمنة، كان أليكس لين أسرع البقية خلف المتأهلين إلى "سوبر بول"، بالمركز السابع، وبفارق 0.003 ثانية خلف مورتارا حين خسر فرصة الانتقال إلى "سوبر بول".

خلفه، سينطلق نيل ياني بالمركز الثامن أمام سيرجيو سيتي كامار ولوكاس دي غراسي.

نتيجة التصفيات

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:15.468   119.494
2 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:15.527 0.059 119.401
3 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:15.720 0.252 119.096
4 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:15.738 0.270 119.068
5 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:15.867 0.399 118.865
6 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:16.055 0.587 118.572
7 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:15.851 0.383 118.890
8 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:15.861 0.393 118.875
9 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:15.904 0.436 118.807
10 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:15.915 0.447 118.790

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الحدث جائزة برلين 6
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