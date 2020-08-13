فاندورن يحرز قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات موسم الفورمولا إي

خاض فاندورن منافسة في مواجهة رينيه راست وسيباستيان بويمي ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.059 ثانية فقط.

وبعد تصدره مرحلة المجموعات، كان بويمي آخر الخارجين في "سوبر بول"، حيث تأخر بفارق 0.002 ثانية في المقطع الأول ومن ثم 0.1 ثانية في المقطع الثاني، ليفشل في اقتناص المركز الأول، مكتفياً بالثاني.

وبالرغم من خطأ راست الطفيف في المنعطف السابع، لكنه سينطلق ثالثاً.

نيك دي فريز زميل فاندورن سينطلق بالمركز الرابع، أمام روبن فرينز وإدواردو مورتارا.

وشهدت الحصة أداءً ضعيفاً لسائقي الصدارة مع ماكسيميليان غوتنر الذي سينطلق من المركز 18 أمام أنطونيو فيليكس دا كوستا.

خلال فترة المجموعات ومع تحسن ظروف الحلبة، بدأ الازدحام يؤثر على أزمنة اللفات مع بعض الاحتكاكات.

ومع انتهاء فوضى الأزمنة، كان أليكس لين أسرع البقية خلف المتأهلين إلى "سوبر بول"، بالمركز السابع، وبفارق 0.003 ثانية خلف مورتارا حين خسر فرصة الانتقال إلى "سوبر بول".

خلفه، سينطلق نيل ياني بالمركز الثامن أمام سيرجيو سيتي كامار ولوكاس دي غراسي.

نتيجة التصفيات

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