فاندورن يتوقع جولة صعبة في سيول رغم اقترابه من حسم لقب الفورمولا إي
يتوجّه ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس-إي كيو إلى جولة سيول المزدوجة الختامية لموسم الفورمولا إي وهو يسعى رفقة الصانع الألماني لحسم لقبي الفرق والسائقين، إذ يتصدر البلجيكي الترتيب بفارق 36 نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميتش إيفانز سائق جاغوار.
قدّم فاندورن أداءً قويًا للغاية في الجولات الأربع الأخيرة، حيث تواجد ضمن الأربعة الأوائل فيها جميعًا بينما تراجع أداء منافسيه على اللقب، وذلك بعد أن كان متأخرًا بـ 11 نقطة خلف المتصدر السابق إدواردو مورتارا بعد جولة مراكش.
وإذا ما تفوّق فاندورن على منافسيه يوم غد السبت في السباق الأول، فسيكون بطلًا للموسم الثامن للفورمولا إي من دون شك.
وبينما يرى البلجيكي جولة سيول كاختبار لا بأس به، لكنه يملك ما يكفي من الخبرة كي لا يضمن أي شيء في الفورمولا إي، وذلك في ظل وجود نقاط كافية على الطاولة لتنقلب عليه.
فقال: "يبدو أننا على موعد مع جولة صعبة في سيول، بسبب الطقس كأحد العوامل، ولكن كذلك في ظل كونها حلبة جديدة علينا جميعًا".
وأضاف: "لذلك هنالك العديد من العوامل التي لا يمكن توقعها. مع ذلك سيكون سباقًا مثل أي سباق بالنسبة لي. صحيح أنها نهاية الأسبوع الختامية للموسم، لذلك ستحمل أهمية أكبر بعض الشيء من حيث حسم البطولة، لكن ذلك لن يغيّر ذهنيتي أو ومقاربتي".
وتابع: "لا أريد أن أغير ما طالما قمت به منذ بداية الموسم. بل أعتقد أننا سنكون أمام فرصة جيدة مع حلبة جديدة وأجواء مختلفة، ونحن كفريق نقوم بعمل جيد جدًا في الاستعداد لهذا النوع من الأحداث، لذلك آمُل أن نتمكن من الاستفادة من تلك الميزة أيضاً".
فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى ماهيندرا لموسم 2022-2023
دي غراسي: إنّه لامتيازٌ أن أشارك في جميع سباقات الفورمولا إي الـ 100
أحدث الأخبار
دي غراسي: إنّه لامتيازٌ أن أشارك في جميع سباقات الفورمولا إي الـ 100
قال البرازيلي لوكاس دي غراسي أنّه يشعر بأنّه لشرف وامتيازٌ له أن يتمكّن من المشاركة في جميع سباقات الفورمولا إي التي ستخوض سباقها الـ 100 نهاية هذا الأسبوع في سيول.
فاندورن يتوقع جولة صعبة في سيول رغم اقترابه من حسم لقب الفورمولا إي
يتوجّه ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس-إي كيو إلى جولة سيول المزدوجة الختامية لموسم الفورمولا إي وهو يسعى رفقة الصانع الألماني لحسم لقبي الفرق والسائقين، إذ يتصدر البلجيكي الترتيب بفارق 36 نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميتش إيفانز سائق جاغوار.
فورمولا إي: دي غراسي ينضم إلى ماهيندرا لموسم 2022-2023
سينضم لوكاس دي غراسي إلى صفوف ماهيندرا لموسم 2022 - 2023 في بطولة العالم للفورمولا إي، ليحل مكان أليكسندر سيمز ويزامل أوليفر رولاند في الفريق الهندي.
دينيس: سباق لندن الثاني للفورمولا إي "من بين الأكثر صعوبة في مسيرتي"
شعر جايك دينيس أنّ سباق جائزة لندن الثاني للفورمولا واحد "كان أحد أكثر السباقات صعوبة في مسيرته"، وذلك بعد حُرم من تحقيق فوزٍ مزدوجٍ من قبل لوكاس دي غراسي.