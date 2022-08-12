فاندورن يتوقع جولة صعبة في سيول رغم اقترابه من حسم لقب الفورمولا إي

قدّم فاندورن أداءً قويًا للغاية في الجولات الأربع الأخيرة، حيث تواجد ضمن الأربعة الأوائل فيها جميعًا بينما تراجع أداء منافسيه على اللقب، وذلك بعد أن كان متأخرًا بـ 11 نقطة خلف المتصدر السابق إدواردو مورتارا بعد جولة مراكش.

وإذا ما تفوّق فاندورن على منافسيه يوم غد السبت في السباق الأول، فسيكون بطلًا للموسم الثامن للفورمولا إي من دون شك.

وبينما يرى البلجيكي جولة سيول كاختبار لا بأس به، لكنه يملك ما يكفي من الخبرة كي لا يضمن أي شيء في الفورمولا إي، وذلك في ظل وجود نقاط كافية على الطاولة لتنقلب عليه.

فقال: "يبدو أننا على موعد مع جولة صعبة في سيول، بسبب الطقس كأحد العوامل، ولكن كذلك في ظل كونها حلبة جديدة علينا جميعًا".

وأضاف: "لذلك هنالك العديد من العوامل التي لا يمكن توقعها. مع ذلك سيكون سباقًا مثل أي سباق بالنسبة لي. صحيح أنها نهاية الأسبوع الختامية للموسم، لذلك ستحمل أهمية أكبر بعض الشيء من حيث حسم البطولة، لكن ذلك لن يغيّر ذهنيتي أو ومقاربتي".

وتابع: "لا أريد أن أغير ما طالما قمت به منذ بداية الموسم. بل أعتقد أننا سنكون أمام فرصة جيدة مع حلبة جديدة وأجواء مختلفة، ونحن كفريق نقوم بعمل جيد جدًا في الاستعداد لهذا النوع من الأحداث، لذلك آمُل أن نتمكن من الاستفادة من تلك الميزة أيضاً".