فاندورن: المعركة الرباعية أضافت "مذاقًا جميلًا" للفوز بلقب الفورمولا إي

حسم فاندورن لقب هذا الموسم في السباق الختامي في سيول اليوم الأحد، والذي أكمله ثانيًا ليحقق أول لقب له في الفورمولا إي ويساعد مرسيدس كذلك على حسم لقب الفرق الثاني على التوالي.

وفي طريقه لحصد اللقب، أخفق فاندورن في تسجيل النقاط في جولة وحيدة هذا الموسم في المكسيك، كما عزّز من فوزه الوحيد في موناكو من خلال تقديم أداء ثابت للغاية منحه 7 منصات تتويج إضافية على مدار العام.

"إنه شعور رائع. عندما بدأت تلك الرحلة قبل 4 أعوام سويًا مع مرسيدس، كنت واثقًا جدًا بأنني سأحصل على الأدوات للمنافسة على بطولة العالم" قال فاندورن.

وأضاف: "عندما تقود لصالح مصنع كهذا أظهر هيمنة في كل بطولة دخلها تكون لديك الثقة. صحيح أن الفورمولا إي مختلفة، وليست مباشرة، لكننا تمكنا من الفوز بكلتا البطولتين العام الماضي مع نيك (دي فريز)، وهذا العام حان دوري".

وتابع: "رغبت في هذا الموسم ألا أترك أي شيء على الطاولة، لا شيء. وهذا ما فعلته طوال الموسم وقدمت كل ما لديّ".

وأكمل: "كما كانت لدينا قصة جميلة هذا الموسم مع أربعة سائقين ينافسون على اللقب، ومن ثم تقلص ذلك إلى 3، ثم إلى 2 اليوم، أنا وميتش (إيفانز). لذلك نعم، كانت تلك رحلة مذهلة وعاطفية للغاية".