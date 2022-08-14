فاندورن: المعركة الرباعية أضافت "مذاقًا جميلًا" للفوز بلقب الفورمولا إي
يرى البطل الجديد للفورمولا إي ستوفيل فاندورن أن المعركة الرباعية على لقب موسم 2021-2022 أضافت "مذاقًا جميلًا" لفوزه بالبطولة، كما اعترف بأنه تفاجأ من ثبات أدائه هذا الموسم.
حسم فاندورن لقب هذا الموسم في السباق الختامي في سيول اليوم الأحد، والذي أكمله ثانيًا ليحقق أول لقب له في الفورمولا إي ويساعد مرسيدس كذلك على حسم لقب الفرق الثاني على التوالي.
وفي طريقه لحصد اللقب، أخفق فاندورن في تسجيل النقاط في جولة وحيدة هذا الموسم في المكسيك، كما عزّز من فوزه الوحيد في موناكو من خلال تقديم أداء ثابت للغاية منحه 7 منصات تتويج إضافية على مدار العام.
"إنه شعور رائع. عندما بدأت تلك الرحلة قبل 4 أعوام سويًا مع مرسيدس، كنت واثقًا جدًا بأنني سأحصل على الأدوات للمنافسة على بطولة العالم" قال فاندورن.
وأضاف: "عندما تقود لصالح مصنع كهذا أظهر هيمنة في كل بطولة دخلها تكون لديك الثقة. صحيح أن الفورمولا إي مختلفة، وليست مباشرة، لكننا تمكنا من الفوز بكلتا البطولتين العام الماضي مع نيك (دي فريز)، وهذا العام حان دوري".
وتابع: "رغبت في هذا الموسم ألا أترك أي شيء على الطاولة، لا شيء. وهذا ما فعلته طوال الموسم وقدمت كل ما لديّ".
وأكمل: "كما كانت لدينا قصة جميلة هذا الموسم مع أربعة سائقين ينافسون على اللقب، ومن ثم تقلص ذلك إلى 3، ثم إلى 2 اليوم، أنا وميتش (إيفانز). لذلك نعم، كانت تلك رحلة مذهلة وعاطفية للغاية".
فورمولا إي: فاندورن ومرسيدس يحسمان اللقب ومورتارا يفوز بالسباق الثاني في سيول
إيفانز "قدّم كل ما لديه" في الفصل الأخير من معركة لقب الفورمولا إي في سيول
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إيفانز "قدّم كل ما لديه" في الفصل الأخير من معركة لقب الفورمولا إي في سيول
يشعر وصيف بطولة العالم للفورمولا إي لهذا الموسم ميتش إيفانز بأنه "قدم كل ما لديه" من أجل محاولة الفوز ببطولة هذا العام لكنه يرى بأن الافتقار لثبات الأداء قد أضر بفرصه وفريقه جاغوار.
فاندورن: المعركة الرباعية أضافت "مذاقًا جميلًا" للفوز بلقب الفورمولا إي
يرى البطل الجديد للفورمولا إي ستوفيل فاندورن أن المعركة الرباعية على لقب موسم 2021-2022 أضافت "مذاقًا جميلًا" لفوزه بالبطولة، كما اعترف بأنه تفاجأ من ثبات أدائه هذا الموسم.
فورمولا إي: فاندورن ومرسيدس يحسمان اللقب ومورتارا يفوز بالسباق الثاني في سيول
ضمن ستوفيل فاندورن وفريقه مرسيدس لقبَي السائقين والصانعين من دون الكثير من العناء في السباق الختاميّ من موسم 2022 من بطولة الفورمولا إي الذي فاز به إدواردو مورتارا.
فورمولا إي: دا كوستا يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل الختامي لموسم 2022 وفاندورن رابعًا
أحرز أنطونيو فيليكس دا كوستا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الختاميّة لموسم 2022 من بطولة الفورمولا إي في سيول متغلّبًا على إدواردو مورتارا بفارق 0.264 ثانية في الوقت الذي تأهّل فيه ستوفيل فاندورن متصدّر الترتيب العام رابعًا.