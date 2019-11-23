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فورمولا إي / جائزة الدرعية 2 / أخبار عاجلة

غونتر يفقد منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا إي في الدرعيّة

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غونتر يفقد منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا إي في الدرعيّة
23-11-2019

تلقّى ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي عقوبة حرمته من المركز الثاني الذي حقّقه على المسار في جائزة الدرعيّة للفورمولا إي.

أُضيفت 24 ثانية إلى زمن غونتر بعد أن تجاوز لوكاس دي غراسي وستوفيل فاندورن في نهاية فترة سيارة الأمان الأولى.

وفي ظلّ تأخير المتصدّر والفائز لاحقًا أليكسندر سيمز لبقيّة السيارات خلفه، خرج غونتر عن خطّ التسابق من أجل تفعيل نظام "أتاك مود"، وكذلك دي غراسي.

وفي حين أنّ القوانين تحظر التجاوز إلى أن تعبر سيارة الأمان الخطّ، بما في ذلك السائقون الذين يُفعّلون نظام "أتاك مود"، إلّا أنّ غونتر تجاوز دي غراسي وانغمس من الجهة الداخليّة لفاندورن عند المنعطف الـ 18 ليتقدّم غلى المركز الثالث.

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وحقّقت "فيا" في تلك التجاوزات بعد السباق الذي أكمله غونتر ثانيًا على الحلبة.

وقال سكوت إلكينز مدير السباق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "القانون ينصّ على عدم التجاوز إلى أن تعبر خطّ التدقيق".

وأضاف: "حدث بعض ذلك، والمشكلة حينها أنّ الكثير من الأشياء وقعت في ذات الوقت".

وأردف: "كان هناك سائقون يفعّلون أتاك مود، وآخرون توجّهوا إلى خطّ الحظائر، وكانت هناك الكثير من الأشياء التي تجري، لذا تطلّب الأمر الكثير من الوقت لمراجعة ما حدث حقًا".

نتيجة لذلك تراجع غونتر إلى المركز الـ 11، بينما ورث دي غراسي المركز الثاني وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى فاندورن.

بدوره تلقّى نيك دي فريز عقوبة 5 ثوانٍ لخرقٍ في البطاريّة، إلى جانب عقوبة 24 ثانية للتجاوز في ظروف سيارة الأمان.

وبعد حلوله سابعًا على المسار، تراجع دي فريز بناءً على ذلك إلى المركز الـ 16.

كما تمّ شطب نتيجة أوليفر تورفي لاستخدامه أكثر من قدر الطاقة المسموح به من البطاريّة.

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