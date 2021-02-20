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غونتر: مستقبل الفورمولا إي "مشرق" بالرغم من مغادرة آودي وبي ام دبليو

يعتقد الألماني ماكسيميليان غونتر أنّ للفورمولا إي "مستقبلًا مشرقًا للغاية لا يُمكن لمسه" بالرغم من خسارة مصنّعين ضخمين بحجم آودي وبي ام دبليو.

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غونتر: مستقبل الفورمولا إي "مشرق" بالرغم من مغادرة آودي وبي ام دبليو

أعلنت آودي وبي ام دبليو في ديسمبر الماضي عن مغادرتهما للفورمولا إي نهاية موسم 2020-2021، لتُسجّلا بذلك الخروج الأوّل لمصنّع سيارات بارز من البطولة.

وعبّرت ماهيندرا ودي اس فقط حتّى الآن بشكلٍ علني عن التزامهما بحقبة الجيل الثالث، بالرغم من أنّ المزيد من الفرق من المنتظر أن تُوقّع على القوانين الجديدة في الأشهر المقبلة.

كما تزايد الاهتمام بالسلسلة من قبل بعض العلامات الأخرى، خاصة مكلارين، التي تملك خيارًا للانضمام إلى البطولة في المستقبل.

وسيتأثّر غونتر بشكلٍ مباشرٍ بمغادرة فريقه بي ام دبليو وهو يُقيّم خياراته حاليًا لتمديد بقائه في البطولة لما بعد هذا الموسم، لكنّه بدا متفائلًا بالرغم من ذلك.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أرى مستقبلًا مشرقًا للغاية بالنسبة للفورمولا إي. للأسف ستُغادر آودي وبي ام دبليو، لكنّني أعتقد بأنّ هناك المزيد من الأطراف على قائمة المصنّعين الذين يرغبون بالانضمام إلى البطولة".

وأكمل: "هذه البطولة لا يُمكن لمسها ولها مستقبلٌ باهر. إنّها إحدى أكبر البطولات في العالم بالفعل الآن، وأعتقد بأنّها ستبقى كذلك على الأقلّ".

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