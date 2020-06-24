غلوك: أودي استغلت فضيحة السباقات الإلكترونية "للتخلص من دانيال أبت"

تسبب أبت بالكثير من الجدل الشهر الماضي عندما قام سائقها أبت بالاستعانة بسائق آخر للقيادة مكانه في سباق الفورمولا إي الإلكتروني "تحدي السباق من المنزل"، على حلبة برلين الافتراضية.

وتلقت أودي غرامة قدرها 10.000 يورو، قبل أن تتخلى عن خدمات أبت بشكل كليّ ضمن الفريق، مع بقاء ستة سباقات في الموسم الحالي.

وانتهت بالتالي حقبة مشاركة أبت مع الفريق الذي كان يعرف باسم "فريق أبت شافلر" خلال أولى مواسم الفورمولا إي 2014-2015، حيث بقي أبت حين استحوذت على الفريق أودي قبيل موسم 2017-2018.

وبعد التخلي عن خدمات أبت، أعلنت أودي التوقيع مع رينيه راست بطل "دي تي أم" مرتين، كبديل عن أبت.

وقال غلوك في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إن كان لديك سائق تود العمل معه في المستقبل، فإنك ستقبل غرامة 10.000 يورو، وهذا كل ما هنالك".

وأكمل: "لذا فإن ردة الفعل كانت واضحة: لا تود مواصلة العمل مع دانيال في المستقبل، وتم استغلال الفرصة للتخلص منه. ذلك هو رأيي".

وكان غلوك قد انتقد منافسات الفورمولا إي الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحوادث المتعددة والضرر القليل الناتج عنها، تجعل من التجربة بأكملها "تسلية وحسب" للسائقين.

حيث قال: "في حدث سباق المحاكاة، يتم تقليص الضرر الناتج عن الحوادث بنسبة 60 إلى 70 بالمئة (80 بالمئة لجميع السيارات)، ما يجعل منه حدثاً للتسلية".

واختتم: "عند الأخذ بعين الاعتبار كيفية سير الأمور، يصبح من الواضح سبب تصرفهم بتلك الطريقة".