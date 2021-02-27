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السابق / فورمولا إي: فرينز يتقدم على دي فريز خلال التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني
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عدم السماح لمرسيدس وفينتوري بالمشاركة في تصفيات سباق الدرعية الثاني إثر حادثة مورتارا

لم يتمّ السماح لفريقَي مرسيدس و"فينتوري ريسينغ" بالمشاركة في تصفيات الفورمولا إي للسباق الثاني في الدرعية بينما تحقّق "فيا" في حادثة إدواردو مورتارا في التجارب الحرة.

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عدم السماح لمرسيدس وفينتوري بالمشاركة في تصفيات سباق الدرعية الثاني إثر حادثة مورتارا

سجّل مورتارا سادس أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة قُبيل السباق الليلي الثاني الذي يُقام في الدرعية، لكنّه تعرض لحادثة عنيفة بعد انتهاء الحصة التي امتدت لـ 45 دقيقة.

وقد أكمل مورتارا تدرّبه على الانطلاقة بجوار سائق مرسيدس والفائز بالسباق الأوّل نيك دي فريز على شبكة الانطلاق، وذلك قبل ما بدا بأنّه عطل على السيارة أعجز السويسري عن الإبطاء عند المنعطف الـ 18.

وقد واصلت سيارة مورتارا على سرعة عالية قبل أن تصطدم بعنف بالحواجز الجانبية.

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وتم نقل مورتارا بسيارة الإسعاف، وساعده أفراد من فريقي فينتوري ومرسيدس، إلى مستشفى محلية ليخضع لفحوصات وقائية.

وقد أكّد طاقم فينتوري ومتحدث باسم "فيا" أن مورتارا كان في وعيه، ويتحدث وبوسعه تحريك أصابع يديه وقدميه.

ومع تزوّد فينتوري بمحركات مرسيدس، فقد أوقفت "فيا" الفريقين عن المشاركة في التصفيات حتى تتبيّن طبيعة العطل الذي عانت منه سيارة مورتارا.

وبدت تلك الحادثة مشابهة لتلك التي وقعت في التجارب الحرة والتي تطلّبت نقل دانيال آبت سائق آودي جويًا إلى المستشفى في مكسيكو سيتي.

وعقب حادثة مورتارا، كتب آبت عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: "أتمنى أن يكون إدو بخير. كانت تلك الحادثة مشابهة لحادثتي في المكسيك".

وأضاف: "على فيا أن تتأكّد بأنّ سيارات الفورمولا إي لا تتسارع من تلقاء نفسها. فهذا خطير للغاية".

من جهته، صرّحت سوزي وولف مديرة فريق فينتوري أنّه قرار مورتارا أن يحدد ما إذا سيشارك في السباق أم لا.

فقالت: "تلك سيارة إدواردو، وإذا ما كان لائقًا للقيادة، فسيشارك في السباق. لكن ذلك سيكون قراره".

فورمولا إي: فرينز يتقدم على دي فريز خلال التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني

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فورمولا إي: فرينز يتقدم على دي فريز خلال التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني
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