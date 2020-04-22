عجاج: يجب أن تعود أحداث رياضة المحرّكات "في أقرب وقتٍ ممكن"

لا تزال سلسلة سبارات الراليات الكهربائيّة "إكستريم إي" متّجهة نحو انطلاقتها في يناير/كانون الثاني 2021 في السنغال، حيث قال عجاج بأنّ أزمة "كوفيد-19" لم تُؤخّر حتّى الآن انطلاق الموسم الافتتاحيّ.

في المقابل اضطرّت الفورمولا إي لإيقاف موسم 2019-2020 لشهرين مبدئيًا قبل أن تُمدّد الفترة حتّى نهاية يونيو المقبل.

لكنّ عجاج أشار إلى أنّ عودة الأحداث الرياضيّة ستُشجّع الناس على البقاء في منازلهم وبالتالي اتّباع قواعد الإغلاق التي تتبنّاها سائر الدول.

وبحديثه ضمن مؤتمر صحفي عبر شبكة الانترنت لسلسلة "اكستريم إي"، قال عجاج: "أعتقد بأنّ الرياضة تحتاج لأن تعود في أقرب وقتٍ ممكن".

وأضاف: "حتّى لو حدث ذلك من دون جمهور، أعتقد بأنّ الأحداث يجب أن تُقام من دون حضور جمهور، يحتاج الناس لبعض الاستمتاع أثناء تواجدهم في المنازل".

وأكمل: "لو قدّمتم لهم كرة القدم ورياضة المحرّكات، لو قدّمتم لهم أسبابًا للبقاء في منازلهم فسيكون سعداء للقيام بذلك".

وأردف: "لكن لو لم تُقدّموا لهم أيّ شيء فهناك احتمالٌ أكبر لأن يخرق الناس قواعد الحجر".

ثمّ تابع: "تلعب الرياضة دورًا كبيرًا جدًا".

وقال عجاج أنّه بالرغم من أنّ الأحداث التي تُقام من دون جمهور لن تُمثّل حلًا طويل الأمد، إلّا أنّ بوسع الرياضة "لعب وظيفة اجتماعيّة" أثناء جائحة "كوفيد-19".

وقال: "أعتقد بأنّ إقامة الأحداث الرياضيّة من دون جمهور لا تُمثّل المستقبل كونه سيكون مستقبلًا حزينًا هكذا".

وأردف: "لكنّها السبيل الوحيد على المدى القصير".

وأكمل: "أدافع عن إقامة الأحداث الرياضيّة من دون حضور جمهور لأنّها ستُوفّر على الأقل بعض المتعة للجماهير الذين يحتاجونها. ستلعب الرياضة وظيفة اجتماعيّة في هذه الفترة".

وأضاف: "نحتاج لاستئناف الأحداث في أقرب وقتٍ ممكن".