عجاج "لا يفهم" سبب خروج مرسيدس من الفورمولا إي

قبيل حسم لقبي السائقين والفرق خلال جولة برلين، كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن مرسيدس لن تواصل في الفورمولا إي مع نهاية موسم 2022، آخر عامٍ من حقبة الجيل الثاني للسيارات الكهربائية.

وجاء ذلك بالرغم من قرار المصنّع الألماني الانتقال لإنتاج سيارات تجارية كهربائية بالكامل بحلول 2030، كجزء من خطة استثمارية تقدر بـ 34 مليار جنيه استرليني.

لكنّ توتو وولف المدير التنفيذي لقسم رياضة السيارات ومدير الفريق إيان جايمس وضعا خطة لإيجاد استثمارات مستقلة أو ربما بيع كامل الفريق، لمواصلة المشاركة في البطولة.

وضمن معرض كلامه مع منصة "موتورسبورت.تي في"، اعترف عجاج أن قرار مرسيدس كان "محيراً ببساطة".

فقال: "بالنسبة لي، لا يمكنني فهم قرارهم. إنه محير بالنسبة لي. فهم يبيعون المزيد من السيارات التجارية الكهربائية، وسيتوقفون عن بيع السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي بحلول 2030".

وضمن بيان رسمي من مرسيدس، أشارت إلى أن خروجها من الفورمولا إي، سيساهم في تركيز الجهود على الفورمولا واحد، نظراً لأنها تؤمن بيئة تطويرية أفضل وأسرع نحو مستقبل أكثر استدامة.

لكن عجاج ربط ذلك برغبة مرسيدس بتحقيق نصرٍ أخير، قبل الخروج من سباقات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلية.

فقال: "العودة للمشاركة في سباقات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، ربما تكون بالنسبة لهم رغبةً بتحقيق نصر أخير هناك".

وأكمل: "يريدون الاستمتاع بها قبل 2030، وحينها ربما يعودون إلى سباقات السيارات الكهربائية، وربما قبل ذلك. لكنني غير قادر على فهم قرارهم حقاً".

ومن المتوقع أن يلعن فريق مرسيدس للفورمولا إي عن خططه المستقبلية خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن البطولة الكهربائية ستدعو مصنّعين جدداً لتقديم اقتراحاتهم حيال قوانين حقبة سيارات الجيل الرابع.