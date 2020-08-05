عاجل: إصابة أليخاندرو عجاج رئيس الفورمولا إي بفيروس كورونا

أوردت السلسلة أنّه وبحلول يوم الإثنين الماضي، فقد تم خضوع 1421 شخص لاختبار كورونا على حلبة مطار تيمبلهوف وجاءت نتائجهم سلبية بخلاف "نتيجتين إيجابيتين".

وضمن مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام مختارة، منها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أكّد مدير فريق ماهيندرا ديلباغ غيل إصابته بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

فيما كشف عجاج مساء اليوم الأربعاء كذلك أنّه حامل للفيروس، حيث نشر صورة لأنطونيو فيليكس دا كوستا الفائز بسباق برلين الافتتاحي على إنستاغرام وعلّق عليها قائلًا: "تهانينا على الفوز الرائع في السباق الأوّل في بريلن. حزين جدًا بغيابي للمرة الأولى عن سباق فورمولا إي، وأنّه تعين علي مشاهدته من حجرتي في برلين".

وأضاف: "ثبتت إيجابية اختباري لفيروس كوفيد عند وصولي وأنا أتبع كل البروتوكولات الممتازة التي لدينا من أجل الحفاظ على سلامة الجميع. مشتاق لجميع من في البادوك".

ووفقًا للبرتوكولات، فمن المتوقّع غياب عجاج عن السباقات الخمسة المتبقية في موسم 2019/2020 للفورمولا إي.