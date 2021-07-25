فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن

كان دي غراسي يتواجد في المركز الثامن خلال فترة سيارة الأمان الثانية، لكن بإبطائها بالوصول إلى منطقة الحادث في المنعطف الأوّل، كان دي غراسي قد اختار العبور من خطّ الحظائر وحاول التوقّف في خانة فريقه قبل العودة في الصدارة.

وبالنظر إلى قصر خطّ الحظائر على مسار مركز إكسيل وبطء سيارة الأمان، فقد قفز دي غراسي إلى الصدارة أمام ستوفيل فاندورن.

وبقي البرازيلي في الصدارة إلى أن عبر خطّ النهاية، لكنّ العلم الأسود رُفع في وجهه كونه لم يُطبّق عقوبته.

وتسبّب ذلك في الإطاحة به إلى المركز الثامن مؤقّتًا، لكنّ دي غراسي لم يُعلم من قبل فريقه بأنّه تلقّى عقوبة العبور من خطّ الحظار لفشله في التوقّف بشكلٍ كامل في منطقة فريقه.

وتمّ الآن شطب نتيجته بالكامل من السباق، كما تمّ تغريم آودي بمبلغ 50 ألف دولار، تُدفع منها 5000 فقط مباشرة، وذلك لفشل الفريق في إعلام سائقه.