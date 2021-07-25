تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن
فورمولا إي / جائزة لندن 2 أخبار عاجلة

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن

تمّ شطب نتيجة لوكاس دي غراسي بالكامل من سباق لندن الثاني وتغريم آودي 50 ألف يورو لعدم تطبيق عقوبته بعد عبوره المثير للجدل من خطّ الحظائر نحو صدارة السباق خلال فترة سيارة الأمان.

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن

كان دي غراسي يتواجد في المركز الثامن خلال فترة سيارة الأمان الثانية، لكن بإبطائها بالوصول إلى منطقة الحادث في المنعطف الأوّل، كان دي غراسي قد اختار العبور من خطّ الحظائر وحاول التوقّف في خانة فريقه قبل العودة في الصدارة.

وبالنظر إلى قصر خطّ الحظائر على مسار مركز إكسيل وبطء سيارة الأمان، فقد قفز دي غراسي إلى الصدارة أمام ستوفيل فاندورن.

وبقي البرازيلي في الصدارة إلى أن عبر خطّ النهاية، لكنّ العلم الأسود رُفع في وجهه كونه لم يُطبّق عقوبته.

وتسبّب ذلك في الإطاحة به إلى المركز الثامن مؤقّتًا، لكنّ دي غراسي لم يُعلم من قبل فريقه بأنّه تلقّى عقوبة العبور من خطّ الحظار لفشله في التوقّف بشكلٍ كامل في منطقة فريقه.

وتمّ الآن شطب نتيجته بالكامل من السباق، كما تمّ تغريم آودي بمبلغ 50 ألف دولار، تُدفع منها 5000 فقط مباشرة، وذلك لفشل الفريق في إعلام سائقه.

المشاركات
التعليقات
آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن

المقال السابق

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

7 س
2
فورمولا 1

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟

3
دبليو آر سي

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894

4
فورمولا 1

وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز

9 س
5
فورمولا 1

محرك فيرشتابن قد يكون قابلاً للإصلاح بالرغم من حادثته العنيفة في سيلفرستون

أحدث الأخبار
فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن
فورمولا إي

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن

2 س
آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن
فورمولا إي

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن

4 س
فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني
فورمولا إي

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

6 س
مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي
فورمولا إي

مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي

9 س
وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز
فورمولا 1

وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز

9 س
أحدث ملفات الفيديو
ThinkingForward مع سوزي وولف 14:03
فورمولا إي
22-07-2021

ThinkingForward مع سوزي وولف

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022 03:29
فورمولا إي
06-05-2021

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول 07:06
فورمولا إي
28-04-2021

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني 00:48
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني 00:30
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني

الأكثر شعبية اليوم

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894
دبليو آر سي دبليو آر سي

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894

وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: سائقانا في الفورمولا إي يستحقان التواجد في الفورمولا واحد وسط تكهنات مقعد ويليامز

محرك فيرشتابن قد يكون قابلاً للإصلاح بالرغم من حادثته العنيفة في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

محرك فيرشتابن قد يكون قابلاً للإصلاح بالرغم من حادثته العنيفة في سيلفرستون

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

ريد بُل تدرس اتّخاذ تدابير لدى "فيا" بعد بلوغ قيمة حادث فيرشتابن 1.8 مليون دولار
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تدرس اتّخاذ تدابير لدى "فيا" بعد بلوغ قيمة حادث فيرشتابن 1.8 مليون دولار

تحليل: المكاسب غير المتوقّعة من تكرار السباق القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: المكاسب غير المتوقّعة من تكرار السباق القصير

أحدث الأخبار

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: شطب نتيجة دي غراسي من سباق لندن

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن
فورمولا إي فورمولا إي

آودي تصرّ على "التزامها" بقوانين الفورمولا إي ضمن جدل دي غراسي في لندن

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: لين يفوز في سباق لندن الثاني الجنوني

مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي

مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.