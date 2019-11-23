سيمز يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في السباق الثاني الجنوني في الدرعيّة

بعد انطلاقه من قطب الانطلاق الأوّل مجدّدًا، تمكّن سيمز هذا اليوم من ترجمة مركزه الأوّل إلى انتصارٍ على حلبة الدرعيّة.

وكانت الفرحة مضاعفة بالنسبة لفريقه بي ام دبليو بعد تحقيقه الثنائيّة، إذ حلّ ماكسيميليان غونتر في المركز الثاني، بالرغم من أنّ هناك تحقيقًا شاملًا يجري بشأن بعض التجاوزات التي وقعت عند استئناف السباق من فترة سيارة الأمان الأولى.

وعلى عكس الأداء الباهت لآودي بالأمس، نجح لوكاس دي غراسي في المنافسة في الأمام والصعود إلى منصّة التتويج بحلوله ثالثًا.

أمّا ستوفيل فاندورن فقد حلّ رابعًا في سباق اليوم لصالح مرسيدس، وتقدّم على إدواردو مورتارا وأوليفر رولاند.

بدوره نجح نيك دي فريز في التواجد ضمن العشرة الأوائل لصالح مرسيدس، لكنّه تحت التحقيق هو الآخر بخصوص خرقٍ في الطاقة.

وذهب المركز الثامن إلى أوليفر تورفي الذي تقدّم على دانيال آبت، بينما أكمل جايمس كالادو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

لم تتحرّك سيارة جيروم دامبروسيو عند بداية لفّة التحمية ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الأخير وفق ما تنصّ عليه القوانين قبل أن ينسحب أصلاً.

ولدى إجراء الانطلاقة الفعليّة، حافظ سيمز على صدارته أمام بويمي ولوكاس دي غراسي، وسرعان ما رفع الفارق معهما إلى 1.8 ثانية في نهاية اللفّة الأولى.

في ذات الأثناء اختار جون-إريك فيرن التوجّه إلى خطّ الحظائر في نهاية اللفّة الأولى لتطبيق عقوبة تغييره لبطاريّة سيارته التي تسبّبت في انطلاقه من المركز الأخير في جميع الأحوال، وجاءت تلك الاستراتيجيّة في محاولة منه للحصول على مساحة هواء نقيّ أمامه والأمل بدخول سيارة الأمان في مرحلة ما من أجل تحقيق أيّ تقدّم.

بدوره ضغط فيليكس دا كوستا بقوّة على دي غراسي ونجح بالفعل في تجاوزه في نهاية الخطّ المستقيم الخلفيّ الطويل في اللفّة الخامسة بالتزامن مع إغلاق البرازيلي لمكابحه بقوّة.

ووقعت الكارثة إن صحّ التعبير بعد ذلك بلفّتين، حيث أخّر دا كوستا الكبح في المنعطف الـ 17 واصطدم بالقسم الخلفيّ لسيارة بويمي ما تسبّب في التفافها. ولدى محاولة الأخير العودة إلى التسابق فقد كانت هناك الكثير من السيارات القادمة وكاد أن يصطدم بها، وكاد ذلك أن يحدث بالفعل لولا براعة فيليبي ماسا في تفادي الحادث، بينما تراجع بويمي إلى المركز الـ 14.

ولم تمضِ سوى دقائق قليلة قبل أن يُعلن المراقبون تحقيقهم في الواقعة.

وتتالت الحوادث إثر ذلك، إذ أقدم ميتش إيفانز على تجاوز الفائز بسباق الجمعة بيرد لكنّه دفعه بشكلٍ جانبي وتسبّب في انزلاقه، وفي الوقت الذي حاول فيه بيرد السيطرة على سيارته والمواصلة، اصطدم به باسكال فيرلاين من الخلف ودفعه نحو الجدار مباشرة ما تسبّب في كسر نظام تعليقه.

وتسبّب ذلك في دخول سيارة الأمان إلى الحلبة إلى حين إبعاد سيارة بيرد وتنظيف المسار من الأشلاء.

وكان الترتيب حينها كالآتي: سيمز، دا كوستا، دي غراسي، فاندورن وغونتر.

ولدى استئناف السباق مع بقاء 21 دقيقة، سارع أغلب السائقين إلى تفعيل نظام "أتاك مود" بمن فيهم سيمز المتصدّر.

لكنّ إدارة السباق أعلنت حينها توجيه عقوبة العبور من خطّ الحظائر إلى دا كوستا لتسبّبه في الحادثة مع بويمي ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الأخير، بدوره تلقّى بويمي عقوبة 10 ثوانٍ لعودته غير الآمنة إلى الحلبة.

ولم يمضِ الكثير من الوقت من التسابق حتّى عادت سيارة الأمان للدخول مجدّدًا نتيجة اصطدام روبن فرينز بالجدار بعد انزلاق السيارة لوحدها فجأة، ليخرج بذلك فريق فيرجن خالي الوفاض من سباق اليوم على عكس أدائه الباهر بالأمس.

وبشكلٍ غريب جدًا، خرجت سيارة الأمان والمارشلز لا يزالون يعملون على إبعاد سيارة فرينز، وهو ما دفع إدارة السباق مجدّدًا لاعتماد العلم الأصفر على كامل المسار.

واستؤنف السباق بشكلٍ فعلي بعد ذلك بلفّة، حيث توجّه دي غراسي لتفعيل نظام "أتاك مود" حينها ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الرابع خلف فاندورن.

ونجح البرازيلي في تجاوز فاندورن نحو المركز الثالث في نهاية تلك اللفّة، قبل أن يبدأ بالضغط على غونتر، في الوقت الذي استغلّ فيه سيمز كلّ ذلك للابتعاد في الأمام.

وتتالت التحقيقات في عدّة خروقات على الصعيدين التقني، والآخر الرياضي من خلال التحقيق في بعض التجاوزات التي وقعت على المسار قبل خروج سيارة الأمان الأولى من الحلبة.

وبقي الترتيب ثابتًا في المقدّمة إلى حين عبور سيمز خطّ النهاية وتحقيقه فوزه الأوّل في البطولة.

نتيجة السباق: