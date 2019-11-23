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فورمولا إي / جائزة الدرعية 2 / تقرير السباق

سيمز يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في السباق الثاني الجنوني في الدرعيّة

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سيمز يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في السباق الثاني الجنوني في الدرعيّة
من قبل:
23-11-2019

حقّق أليكسندر سيمز فوزه الأوّل في الفورمولا إي ضمن موسمه الثاني في البطولة بعد سيطرة مطلقة على مجريات السباق الثاني من جائزة الدرعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، في الوقت الذي كان فيه سام بيرد فائز الأمس ضحيّة لحادث.

بعد انطلاقه من قطب الانطلاق الأوّل مجدّدًا، تمكّن سيمز هذا اليوم من ترجمة مركزه الأوّل إلى انتصارٍ على حلبة الدرعيّة.

وكانت الفرحة مضاعفة بالنسبة لفريقه بي ام دبليو بعد تحقيقه الثنائيّة، إذ حلّ ماكسيميليان غونتر في المركز الثاني، بالرغم من أنّ هناك تحقيقًا شاملًا يجري بشأن بعض التجاوزات التي وقعت عند استئناف السباق من فترة سيارة الأمان الأولى.

وعلى عكس الأداء الباهت لآودي بالأمس، نجح لوكاس دي غراسي في المنافسة في الأمام والصعود إلى منصّة التتويج بحلوله ثالثًا.

أمّا ستوفيل فاندورن فقد حلّ رابعًا في سباق اليوم لصالح مرسيدس، وتقدّم على إدواردو مورتارا وأوليفر رولاند.

بدوره نجح نيك دي فريز في التواجد ضمن العشرة الأوائل لصالح مرسيدس، لكنّه تحت التحقيق هو الآخر بخصوص خرقٍ في الطاقة.

وذهب المركز الثامن إلى أوليفر تورفي الذي تقدّم على دانيال آبت، بينما أكمل جايمس كالادو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

لم تتحرّك سيارة جيروم دامبروسيو عند بداية لفّة التحمية ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الأخير وفق ما تنصّ عليه القوانين قبل أن ينسحب أصلاً.

ولدى إجراء الانطلاقة الفعليّة، حافظ سيمز على صدارته أمام بويمي ولوكاس دي غراسي، وسرعان ما رفع الفارق معهما إلى 1.8 ثانية في نهاية اللفّة الأولى.

في ذات الأثناء اختار جون-إريك فيرن التوجّه إلى خطّ الحظائر في نهاية اللفّة الأولى لتطبيق عقوبة تغييره لبطاريّة سيارته التي تسبّبت في انطلاقه من المركز الأخير في جميع الأحوال، وجاءت تلك الاستراتيجيّة في محاولة منه للحصول على مساحة هواء نقيّ أمامه والأمل بدخول سيارة الأمان في مرحلة ما من أجل تحقيق أيّ تقدّم.

بدوره ضغط فيليكس دا كوستا بقوّة على دي غراسي ونجح بالفعل في تجاوزه في نهاية الخطّ المستقيم الخلفيّ الطويل في اللفّة الخامسة بالتزامن مع إغلاق البرازيلي لمكابحه بقوّة.

ووقعت الكارثة إن صحّ التعبير بعد ذلك بلفّتين، حيث أخّر دا كوستا الكبح في المنعطف الـ 17 واصطدم بالقسم الخلفيّ لسيارة بويمي ما تسبّب في التفافها. ولدى محاولة الأخير العودة إلى التسابق فقد كانت هناك الكثير من السيارات القادمة وكاد أن يصطدم بها، وكاد ذلك أن يحدث بالفعل لولا براعة فيليبي ماسا في تفادي الحادث، بينما تراجع بويمي إلى المركز الـ 14.

ولم تمضِ سوى دقائق قليلة قبل أن يُعلن المراقبون تحقيقهم في الواقعة.

وتتالت الحوادث إثر ذلك، إذ أقدم ميتش إيفانز على تجاوز الفائز بسباق الجمعة بيرد لكنّه دفعه بشكلٍ جانبي وتسبّب في انزلاقه، وفي الوقت الذي حاول فيه بيرد السيطرة على سيارته والمواصلة، اصطدم به باسكال فيرلاين من الخلف ودفعه نحو الجدار مباشرة ما تسبّب في كسر نظام تعليقه.

وتسبّب ذلك في دخول سيارة الأمان إلى الحلبة إلى حين إبعاد سيارة بيرد وتنظيف المسار من الأشلاء.

وكان الترتيب حينها كالآتي: سيمز، دا كوستا، دي غراسي، فاندورن وغونتر.

ولدى استئناف السباق مع بقاء 21 دقيقة، سارع أغلب السائقين إلى تفعيل نظام "أتاك مود" بمن فيهم سيمز المتصدّر.

لكنّ إدارة السباق أعلنت حينها توجيه عقوبة العبور من خطّ الحظائر إلى دا كوستا لتسبّبه في الحادثة مع بويمي ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الأخير، بدوره تلقّى بويمي عقوبة 10 ثوانٍ لعودته غير الآمنة إلى الحلبة.

ولم يمضِ الكثير من الوقت من التسابق حتّى عادت سيارة الأمان للدخول مجدّدًا نتيجة اصطدام روبن فرينز بالجدار بعد انزلاق السيارة لوحدها فجأة، ليخرج بذلك فريق فيرجن خالي الوفاض من سباق اليوم على عكس أدائه الباهر بالأمس.

وبشكلٍ غريب جدًا، خرجت سيارة الأمان والمارشلز لا يزالون يعملون على إبعاد سيارة فرينز، وهو ما دفع إدارة السباق مجدّدًا لاعتماد العلم الأصفر على كامل المسار.

واستؤنف السباق بشكلٍ فعلي بعد ذلك بلفّة، حيث توجّه دي غراسي لتفعيل نظام "أتاك مود" حينها ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الرابع خلف فاندورن.

ونجح البرازيلي في تجاوز فاندورن نحو المركز الثالث في نهاية تلك اللفّة، قبل أن يبدأ بالضغط على غونتر، في الوقت الذي استغلّ فيه سيمز كلّ ذلك للابتعاد في الأمام.

وتتالت التحقيقات في عدّة خروقات على الصعيدين التقني، والآخر الرياضي من خلال التحقيق في بعض التجاوزات التي وقعت على المسار قبل خروج سيارة الأمان الأولى من الحلبة.

وبقي الترتيب ثابتًا في المقدّمة إلى حين عبور سيمز خطّ النهاية وتحقيقه فوزه الأوّل في البطولة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 30 46:48.327    
2   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 30 46:49.710 1.383 1.383
3   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 30 46:51.144 2.817 1.434
4   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 30 46:51.908 3.581 0.764
5   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 30 46:52.621 4.294 0.713
6   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 30 46:53.373 5.046 0.752
7   22 United Kingdom أوليفر رولاند Japan نيسان إي.دامس 30 46:53.802 5.475 0.429
8   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 30 46:55.645 7.318 1.843
9   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 30 47:04.871 16.544 9.226
10   66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 30 47:05.269 16.942 0.398
11   51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 30 47:05.548 17.221 0.279
12   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 30 47:07.721 19.394 2.173
13   6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 30 47:09.029 20.702 1.308
14   19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 30 47:10.085 21.758 1.056
15   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 30 47:10.961 22.634 0.876
16   23 Switzerland سيباستيان بويمي Japan نيسان إي.دامس 30 47:14.618 26.291 3.657
17   18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 30 47:15.820 27.493 1.202
18   94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 30 47:23.617 35.290 7.797
19   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 30 47:25.432 37.105 1.815
20   33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 30 47:28.492 40.165 3.060
  انسحب 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 28 45:09.814 2 لفّة 2 لفّة
  انسحب 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 18 26:45.645 12 لفّة 10 لفّة
  انسحب 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 13 16:45.189 17 لفّة 5 لفّة
  انسحب 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 0      
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الكاتب مروان الوافي

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