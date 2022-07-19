سيمز: المركز الرابع في سباق نيويورك للفورمولا إي بمثابة "جائزة" لفريق ماهيندرا

تأهل سائق ماهيندرا ثالثاً على شبكة الانطلاق للسباق في شوارع بروكلين، حيث تحول ذلك إلى انطلاق من الصف الأول بعد تلقي نيك كاسيدي حامل قطب الانطلاق الأول عقوبة التراجع 30 مركزاً بسبب تبديل مدخرة الطاقة.

واقترب سيمز من أنطونيو فيليكس دا كوستا - الذي ورث قطب الانطلاق الأول، لكن ستوفيل فاندورن كان يلاحقه بشراسة خلال القسم الأول من السباق.

وبالرغم من الدفاع القوي، نجح فاندورن بتجاوز سيمز الذي حاول الاحتفاظ بمركزه على منصة التتويج، قبل أن يجد ميتش إيفانز طريقة لتجاوزه قبل أربع لفات من نهاية السباق.

لكن سيمز يشعر أن هذه النتيجة بمثابة "جائزة" لفريق ماهيندرا على جهوده الكبيرة والتركيز على تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "امتلكنا وتيرة جيدة في السباق، تراجعنا بعض الشيء لكنني أعتقد أن تلك كانت ظروفاً مرحلية ولا تعبر عن وتيرتنا".

وأكمل: "مقاربتي كانت تتمحور حول السعي لتسجيل مجموع جيد من النقاط بدلاً من الضغط للفوز".

وتابع: "عندما كان ستوفيل و(نيك) دي فريز وميتش خلفي، جميعهم كانوا يتساءلون عن وجود سيارة ماهيندرا أمامهم وحاولوا التجاوز، وكانوا يضغطون بشكل متواصل وأنا بدوري قمت بالدفاع".

وأردف: "بسبب ذلك تأثر مقدار طاقة المدخرة، وأثر على وتيرتنا شيئاً فشيئاً. لكنني لن أتذمر، المركز اليوم بمثابة منصة تتويج. بصراحة، إنها نتيجة جيدة وجائزة للفريق بأكمله".

اليكسندر سيمز، ماهيندرا تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح سيمز أن تركيزه كان على محاولة إيجاد التوازن بين الهجوم والدفاع.

فقال: "تحاول إيجاد التوازن على الدوام وتنظر في مرآتك وتحاول التصرف بذكاء بما لديك من أدوات".

وأكمل: "إن كنت تركز على نفسك فقط، فسيتجاوزونك بسرعة وتتراجع. وكذلك الحال إن كنتَ تضغط باستمرار فقد تؤثر على وتيرتك ووتيرتك منافسك وذلك يفتح الباب أمام منافسيك في الخلف كي يتجاوزوك أيضاً".

واختتم: "حاولت الحفاظ على مقاربة متوازنة".

يشار إلى أن الـ 12 نقطة التي سجلها سيمز في نيويورك رفعت ماهيندرا إلى المركز الثامن في ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط أمام نيسان.