فورمولا إي

سيارات الفورمولا إي لموسم 2027: التصاميم اللونية لسيارات جميع الفرق

إليكم كيف ستبدو سيارات جميع الفرق المشاركة في بطولة الفورمولا إي لموسم 2027.

راشيت ثوكرال

تم التحرير: 23-11-2026

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ستوفل فاندورن، جاغوار تي سي إس ريسينغ

الصورة من قبل: دوم جيبونز

أندريتي

فيليبي دروجوفيتش، أندريتي فورمولا إي

الصورة من قبل: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

بعد تغيير تصميم سيارته الخارجي في منتصف موسم 2025-2026، كشف فريق أندريتي عن ألوان جديدة أخرى لعام 2027.

وسيعتمد الفريق الأمريكي اللونين الكرومي والأسود على سيارته الجديدة المزودة بوحدة طاقة من نيسان، مع بداية حقبة الجيل الرابع.

وسيواصل جيك دينيس وفيليبي دروغوفيتش التسابق لصالح أندريتي، مع الإبقاء على تشكيلة السائقين من دون تغيير.

سيتروين

نيك كاسيدي، سيتروين ريسينغ

الصورة من قبل: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

حافظت سيتروين على هويتها المميزة بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر مع دخولها موسمها الثاني في بطولة الفورمولا إي. ورغم كشفها عن تصميم مؤقت مميز في أبريل، فإن التصميم النهائي الذي استعرضته قبل اختبارات خاراما يعيد التركيز إلى الألوان الرسمية للشركة.

كما بقيت تشكيلة السائقين لدى العلامة التجارية التابعة لمجموعة ستيلانتيس من دون تغيير، حيث سيواصل جان إريك فيرن ونيك كاسيدي التسابق معًا في عام 2027.

كوبرا كيرو

جوزيب ماريا مارتي، كوبرا كيرو

الصورة من قبل: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

حافظ فريق كوبرا كيرو على لونيه المميزين، الأصفر الفلوري والنحاسي، مع إضافة لمسات من الأسود ضمن تصميم خارجي مطور.

وسيواصل بيبي مارتي التسابق لصالح الفريق الذي يستخدم سيارات بورشه، بينما يعود جيك هيوز إلى بطولة الفورمولا إي بعد عام من الغياب، ليحل محل دان تيكتوم.

فورتيسكيو زيرو

دان تيكتوم، فريق فورتيسكيو زيرو ريسينغ

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

بعد استحواذه على فريق دي إس بينسكي السابق، سيدخل فورتيسكيو زيرو بطولة الفورمولا إي بفريق يعتمد تصميمًا خارجيًا باللونين الأخضر الكهربائي والأسود.

وسيقود دان تيكتوم تشكيلة سائقي الفريق الأسترالي، لكن هوية زميله لا تزال موضع تساؤل، في ظل محاولة تايلور بارنارد، الذي كان قد وقع عقدًا مع الفريق في البداية، فسخ ارتباطه التعاقدي. واستعان فورتيسكيو زيرو بالسائق بول آرون ليحل محل بارنارد خلال اختبارات خاراما.

فيوجن

أيهانجان غوفين، فريق فيوجن للسباقات

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

الفريق الذي كان من المقرر أن يصبح ثاني فريق مصنعي لبورشه سيعمل الآن بصورة مستقلة تحت إدارة مجموعة فيوجن. وقد ظهر الفريق، الذي يقوده المدير التقني السابق لبينسكي فيل تشارلز، بدرجات اللونين الأزرق الداكن والأصفر خلال الاختبارات.

ولم يُعلن الفريق رسميًا عن تشكيلة سائقيه، لكن أيهانجان غوفين وتايلور بارنارد يتوليان مهام القيادة خلال اختبارات خاراما.

جاغوار

أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار تي سي إس ريسينغ

الصورة من قبل: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

تخلت جاغوار عن تصميمها المألوف بالألوان الأسود والأبيض والذهبي مع بداية حقبة الجيل الرابع. واعتمدت الشركة البريطانية اللون الأزرق أساسًا لتصميمها الخارجي الجديد، ما يجعل مظهر السيارة أقرب إلى مجموعة سيارات الطرق الجديدة التي تقدمها.

أما بالنسبة إلى تشكيلة السائقين، فسيبقى أنطونيو فيليكس دا كوستا لموسم آخر، بينما انضم ستوفيل فاندورن إلى الفريق ليحل محل ميتش إيفانز.

لولا-ياماها

روبرت شفارتزمان، فريق لولا للفورمولا إي

الصورة من قبل: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

مع مواصلة مشاركتها الآن من دون فريق آبت كشريك مصنعي، سيحافظ تحالف لولا-ياماها على تصميمه المألوف باللون الأزرق الياقوتي، مع لمسات صفراء موزعة على مختلف أجزاء السيارة.

ومع اعتزال لوكاس دي غراسي السباقات وانتقال زين مالوني إلى نيسان، سيضم فريق لولا سائقين جديدين في العام المقبل، هما روبرت شفارتسمان وإنزو فيتيبالدي.

ماهيندرا

نيك دي فريز، ماهيندرا ريسينغ

الصورة من قبل: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

حافظت ماهيندرا على ألوانها الرسمية المألوفة مع بداية حقبة الجيل الرابع، لكنها أدخلت تعديلات كبيرة على التصميم لمنح السيارة مظهرًا جديدًا.

وسيواصل كل من نيك دي فريس وإدواردو مورتارا التسابق لصالح الشركة الهندية، بعد النهاية القوية التي حققها الفريق في موسم 2025-2026.

نيسان

أوليفر رولاند، فريق نيسان للفورمولا إي

الصورة من قبل: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

تعتمد نيسان تصميمًا مؤقتًا باللون الأسود بالكامل خلال اختبارات خاراما، قبل الكشف عن التصميم النهائي في مهرجان نيسمو باليابان مطلع ديسمبر.

وأجرت الشركة اليابانية تعديلًا على تشكيلة سائقيها، مع انضمام زين مالوني إلى الفريق ليشارك أوليفر رولاند القيادة.

أوبل

ميتش إيفانز، فريق أوبل جي إس إي فورمولا إي

الصورة من قبل: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

تدخل أوبل بطولة الفورمولا إي بتصميم جريء باللون الأصفر، لتحل فعليًا محل دي إس بوصفها الفريق الثاني التابع لمجموعة ستيلانتيس في البطولة.

وبعد تأسيس عمليات الفريق من الصفر، تعاقدت أوبل مع نجم جاغوار السابق ميتش إيفانز، بينما سيكمل ثيو بورشير تشكيلة السائقين.

إنفيجن

ماكسيميليان غونتر، إنفيجن ريسينغ

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ربما يمتلك فريق إنفيجن راعيًا رئيسيًا جديدًا، لكنه سيواصل اعتماد تصميمه اللافت باللون الأخضر خلال الموسم المقبل. ومع ذلك، استُبدل اللون الأزرق بالأسود بوصفه اللون الثانوي للفريق.

وينضم ماكسيميليان غونتر قادمًا من دي إس بينسكي ليشارك القيادة مع زاك أوسوليفان، السائق الناشئ السابق لدى ويليامز، الذي سيخوض ظهوره الأول في بطولة الفورمولا إي بعد مشاركته في السباقات باليابان خلال الموسمين الماضيين.

بورشه

باسكال فيرلاين، بورشه

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

لا تزال بورشه تتكتم على التصميم الخارجي لسيارتها في بطولة الفورمولا إي حتى الآن. فقد ظهرت الشركة

الألمانية في خاراما بالتصميم التمويهي نفسه الذي استخدمته خلال الاختبارات الخاصة لسيارات الجيل الرابع.

وعلى صعيد السائقين، سيواصل باسكال فيرلاين ونيكو مولر شراكتهما بعد موسم ناجح خاضاه معًا في 2025-2026.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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