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سوزي وولف: الفورمولا إي تواجه تحديات "أكبر من أية بطولة أخرى" لتنظيم روزنامة خلال الجائحة

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سوزي وولف: الفورمولا إي تواجه تحديات "أكبر من أية بطولة أخرى" لتنظيم روزنامة خلال الجائحة

اعترفت سوزي وولف مديرة فريق "فينتوري ريسينغ" بأنّ الفورمولا إي تواجه تحديات "أكثر من أيّة بطولة أخرى" في محاولة تنظيم روزنامة خلال جائحة كورونا.

أعلنت الفورمولا إي عن الجولات الست الأولى على روزنامة موسم 2020/2021، والتي ما تزال بانتظار الموافقة النهائية من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وقد أشارت وولف إلى عودة "الركيزة الأساسية" المتمثلة في جولة روما، وسباق موطن فريقها في موناكو كأفضل الإضافات التي شهدتها الروزنامة قُبيل موسم "به الكثير من الأمور التي يجب وضعها في نصابها الصحيح"، وذلك بعد أكمل الفريق الزبون لمرسيدس الموسم الماضي بالمركز العاشر من بين 12 فريقًا.

وقد أوضحت وولف لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ مبدأ التسابق الأساسي في الفورمولا إي بالقرب من المدن الكبيرة جعل روزنامة البطولة الكهربائية الأصعب تنظيميًا في رياضة السيارات.

فقالت: "تعاملت الفورمولا إي مع التحدي الذي واجهته مع جائحة كورونا على نحوٍ ذكي للغاية. حيث استغرقوا الوقت الكافي للنظر فيما هو ممكن، ولم يسرعوا بالإعلان فورًا عن السباقات حتى اتضحت لهم الصورة بأنّ هذه السباقات من الممكن إقامتها".

وأضافت: "أرفع القبعة لهم على ما تمكنوا من تنظيمه. فقد فرضت تلك الجائحة على الجميع أن يتكيفوا مع مجموعة جديدة من الظروف. حيث أنّ التحديات التي تواجهها الفورمولا إي هي بالتأكيد أكبر من أيّة بطولة أخرى".

وتابعت: "جوهر البطولة هنا يتمثّل في التسابق في مراكز المدن، وهذا صعّب بشكل كبير من مهمة السلسلة بسبب وضع الجائحة الحالي".

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هذا وتضمّن تحديث الروزنامة الذي نشرته الفورمولا إي كذلك جولة على خلبة ريكاردو تورمو في فالنسيا.

حيث من المقرر أن يكون سباق الـ 24 من أبريل/نيسان الأوّل الذي تستعين فيه الفورمولا إي بحلبة دائمة، بالرُغم من أنّ سباق إيطاليا السابق قد ينتقل إلى حلبة فاليلونا إذا ما استعدت الظروف ذلك.

هذا ولن يتم إعلام الفرق رسميًا بشكل المسار في فالنسيا حتى قبل بضعة أسابيع من الحدث، حيث من المعتقد أنّه سيتم الاستغناء عن كامل الخط المستقيم على الحلبة.

وتعقيبًا على ذلك قالت وولف: "ربما الإضافة الوحيدة التي أشعرتني بالإحباط بعض الشيء، لكن يُمكنني تفهّم التفكير وراءها، كانت فالنسيا. لكن المقاربة تجاهها ستكون مختلفة على نحوٍ كبير للغاية في هذا الموسم، حيث أنّه وعلى حلبة دائمة، فإنّك تتعامل مع تحديات مختلفة تمامًا. فلا توجد هنالك ذات المطبات".

جديرٌ بالذكر أنّه وخلال العطلة الشتوية، تمّ بيع فريق فينتوري إلى مجموعة استثمارية يقودها سكوت سويد وخوسيه ماريا أزنار بوتيللا، نجل رئيس الوزراء الإسباني السابق وشقيق زوجة الشريك المؤسس للفورمولا إي أليخاندرو عجاج.

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