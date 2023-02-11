سلسلة كهربائية تتجه لأن تكون الفئة "المُغذية" للفورمولا إي تنطلق في 2024

تهدف السلسلة الجديدة - التي تم الكشف عنها على هامش جائزة حيدر أباد في الفورمولا إي - إلى أن تكون بطولة ميسورة التكلفة للسائقين الناشئين، بينما توفّر كذلك فرصًا للمواهب الجديدة للدخول إلى عالم رياضة السيارات.

وسيكون هنالك مستويان في بطولة "أيه سي إي" - فئة عليا (البطولة) ومستوى أدنى (سلسلة التحديات)، بالرُغم من أنه سيتم استخدام ذات السيارات في كلتا الفئتين.

ولم يتم بعد الإعلان عن مواصفات السيارة المشاركة في البطولة الجديدة، مع ذلك فقد أظهرت صور ضمن إطلاق السلسلة الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي مع هيكل معدّل.

وقد تم الإعلان عن أن البطولة ستكون "بصيغة إقليمية على حلبات إقليمية عبر القارات".

وتعقيبًا على إطلاق البطولة الجديدة قال غيل: "بطولة أيه سي إي تتمحور حول الابتكار في عالم رياضة السيارات وحول الفرص".

وأضاف: "نهدف من البطولة الجديدة توفير تمثيل لمن هم مهتمون بالقيادة، والمهندسين، من حول العالم والذين لم يحصلوا على الفرصة حتى الآن، إذ سنمنحهم الفرصة للصعود على سلم الرياضة".

وتابع: "نوفّر سبيلًا لسائقينا في بطولة أيه سي إي، مع تكاليف منخفضة، ولكن مع أداء عال".

وأكمل: "سترتكز البطولة على ثلاثة أعمدة أساسية وهي، الجرأة، الاختلاف والرقمنة".