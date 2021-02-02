سقف للنفقات "لا غنى عنه" بالنسبة إلى مكلارين من أجل دخول منافسات الفورمولا إي

وقّعت مكلارين الشهر الماضي اتفاقية تمنحها خيار الانضمام إلى منافسات الفورمولا إي ضمن حقبة سيارات الجيل الثالث التي سيتمّ اعتمادها في 2022.

ويضمن ذلك أن يكون هنالك مكان للفريق بعد انسحاب كل من آودي و"بي ام دبليو" نهاية موسم 2021.

وستقيّم مكلارين وضعها لرؤية ما إذا كانت المشاركة في الفورمولا إي مناسبة لها، حيث أوضج براون بأنّ احتمالية أن تكون البطولة تنافسية، ومناسبة لعلامة مكلارين غروب والنمو التجاري هي جوانب التركيز الأساسية في تقييم المسألة.

حيث صرّح براون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ فريقه بحاجة لضمانات بأنّه سيتمّ اعتماد سقف للنفقات.

فقال: "سقف النفقات لا غنى عنه بالنسبة لنا، حيث أنّنا كفريق سباقات لا نملك عُمق الموارد مثل بي ام دبليو أو مرسيدس أو بورشه، حيث أنّه وإذا ماكنت لدينا ميزانية معينة، وظل المصنعون يرفعون السقف، سيتغيّر الأمر تمامًا".

وأضاف: "ما لا أملكه هو القدرة على العودة والقول بأن الوضع قد تغيّر وأحتاج الآن إلى 15 مليون أخرى. نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا ثقة كاملة في أن بمقدورنا تحمّل تكلفة التسابق في البطولة".

وتابع: "أنا سعيد بما أسمعه بشأن البطولة، والأرقام التي يتم تقييم اعتمادها، لكنّ ذلك سيكون أمرًا يجب حسمه قبل أن نتّخذ قرارًا نهائيًا حول المشاركة".

واختتم: "ما لا يُمكنني تحمّله هو دخول معترك بطولة، أيّة بطولة، والتي يكون لديها هدف محتمل متحرّك لناحية الميزانية".