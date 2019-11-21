أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جولة الدرعية / أخبار عاجلة

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

المشاركات
التعليقات
سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
21-11-2019

تمّت إعادة تعبيد أغلب أجزاء مسار حلبة الدرعيّة لجائزة الفورمولا إي قبيل الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 على إثر مشاكل تصريف المياه التي واجهتها الحلبة العام الماضي.

يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ قرابة 80 بالمئة من المسار قد تمّت إعادة تعبيده، ومثلما أشرنا سابقًا فإنّ عددًا من فتحات التصريف الكبيرة قد تمّ تركيبها في المقطعين الأوّل والثاني في المناطق التي تجمّعت فيها المياه في حصص التجارب الحرّة الأولى العام الماضي.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول التغييرات في المؤتمر الصحفيّ الرسميّ عشيّة انطلاق الموسم الجديد، قال جون-إريك فيرن حامل لقب الموسم الماضي أنّ تلك التغييرات جعلت الحلبة "زلقة بعض الشيء، وازدادت المطبّات فيها".

من جانبه قال أندريه لوتيرر سائق بورش أنّ هناك المزيد من الغبار على السطح الجديد وسيؤثّر ذلك في مستويات التماسك على جميع السائقين.

بدوره قال أوليفر تورفي سائق نيو: "تلك هي طبيعة البيئة في الرياض وهناك الكثير من الغبار".

وأكمل: "يبدو سطح المسار طبيعيًا، بجدوة عالية بالمقارنة مع بعض الحلبات الأخرى التي تسابقنا عليها فهو ليّن إلى حدٍ ما".

المقال التالي
بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض

المقال السابق

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جولة الدرعية

فورمولا إي Next session

جولة الدرعية

جولة الدرعية

٢٢ نوفمبر - ٢٢ نوفمبر

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي

2
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي 01:20
فورمولا إي

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي 01:24
فورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟ 01:01
فورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟

من هو السائق الذي يدافع بالشكل الأفضل في الفورمولا إي؟ 00:59
فورمولا إي

من هو السائق الذي يدافع بالشكل الأفضل في الفورمولا إي؟

من هو السائق الذي يلبس بالشكل الأجمل في الفورمولا إي؟ 00:59
فورمولا إي

من هو السائق الذي يلبس بالشكل الأجمل في الفورمولا إي؟

أحدث الأخبار

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
FE

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض
FE

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض

إدخال تعديلات على مسار الدرعية قبل انطلاق موسم الفورمولا إي
FE

إدخال تعديلات على مسار الدرعية قبل انطلاق موسم الفورمولا إي

سائقو الفورمولا إي "انساقوا وراء المنافسة" خلال محاكاة السباق في فالنسيا
FE

سائقو الفورمولا إي "انساقوا وراء المنافسة" خلال محاكاة السباق في فالنسيا

فورمولا إي: غونتر في صدارة اليوم الأخير لتجارب فالنسيا
FE

فورمولا إي: غونتر في صدارة اليوم الأخير لتجارب فالنسيا

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.