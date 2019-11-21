سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
تمّت إعادة تعبيد أغلب أجزاء مسار حلبة الدرعيّة لجائزة الفورمولا إي قبيل الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 على إثر مشاكل تصريف المياه التي واجهتها الحلبة العام الماضي.
يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ قرابة 80 بالمئة من المسار قد تمّت إعادة تعبيده، ومثلما أشرنا سابقًا فإنّ عددًا من فتحات التصريف الكبيرة قد تمّ تركيبها في المقطعين الأوّل والثاني في المناطق التي تجمّعت فيها المياه في حصص التجارب الحرّة الأولى العام الماضي.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول التغييرات في المؤتمر الصحفيّ الرسميّ عشيّة انطلاق الموسم الجديد، قال جون-إريك فيرن حامل لقب الموسم الماضي أنّ تلك التغييرات جعلت الحلبة "زلقة بعض الشيء، وازدادت المطبّات فيها".
من جانبه قال أندريه لوتيرر سائق بورش أنّ هناك المزيد من الغبار على السطح الجديد وسيؤثّر ذلك في مستويات التماسك على جميع السائقين.
بدوره قال أوليفر تورفي سائق نيو: "تلك هي طبيعة البيئة في الرياض وهناك الكثير من الغبار".
وأكمل: "يبدو سطح المسار طبيعيًا، بجدوة عالية بالمقارنة مع بعض الحلبات الأخرى التي تسابقنا عليها فهو ليّن إلى حدٍ ما".
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سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
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