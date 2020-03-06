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سباق روما للفورمولا إي في خطر بسبب فيروس "كورونا"

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سباق روما للفورمولا إي في خطر بسبب فيروس "كورونا"
06-03-2020

يبدو أن جولة روما في بطولة الفورمولا إي الكهربائية المقررة ليوم 4 أبريل/نيسان المقبل، في خطر التأجيل وذلك وسط انتشار فيروس "كورونا".

في حال تم تأكيد ذلك، فسيأتي عقب تأجيل مباريات "الركبي"، والتي كانت ستقام بين يومي 13 و15 مارس/آذار، وإلغاء ماراثون روما الذي كان مقرراً يوم 29 مارس/آذار كذلك.

وبعد توجيهات حكومية، تمّ تعليق عدة نشاطات رياضية أو أية فعاليات تتضمن تجمع عدد كبير من الناس.

وأشارت مصادر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أن سباق روما للفورمولا إي في طريقه للتأجيل، وربما حتى الإلغاء إن لم يكن هناك شاغر لموعد آخر. 

وخسرت روزنامة الفورمولا إي بالفعل جولة سانيا، التي كانت مقررة يوم 21 مارس/آذار حيث تم تأجيلها لموعد يعلن لاحقاً.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" أثر على فعاليات رياضية عديدة حول العالم، لعل أبرزها جولة الصين في الفورمولا واحد، إضافة إلى جولتي قطر وتايلاند في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

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