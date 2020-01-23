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سباق الفورمولا إي لن يتأثّر بتفشّي الفيروس في الصين

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سباق الفورمولا إي لن يتأثّر بتفشّي الفيروس في الصين
23-01-2020

أدّى تفشّي فيروس كورونا في الصين إلى دفع اتّحاد سباقات المحرّكات في البلاد إلى إلغاء أحد الراليات التي كانت المفترض أن تُقام الشهر المقبل، لكنّ سباقَي الفورمولا إي والفورمولا واحد لم يتأثّرا في الوقت الحاضر.

تتواجد الصين حاليًا وسط أزمة صحيّة عالميّة على إثر تفشّي فيروس جديد قتل حتّى الآن 17 شخصًا.

وباتت مدينة ووهان التي انتشر منها الفيروس في حالة إغلاق تام، حيث أغلقت السلطات شبكة النقل لمحاولة الحدّ من انتشار الفيروس.

وأصدر اتّحاد رياضة السيارات والدرّاجات الصيني بيانًا اليوم الخميس أكّد فيه إلغاء راليٍ شتوي كان من المفترض أن يُقام بين 12 و14 فبراير/شباط.

وجاء في البيان: "كجزء من الجهود التي ترمي لمنع انتشار الصنف الجديد من فيروس كورونا والسيطرة عليه وتحت تعليمات الإدارة العامة للرياضة، فقد تقرّر إيقاف جميع المنافسات الرياضيّة حتّى أبريل/نيسان المقبل".

وتسبّب ذلك في بعض القلق حيال إيقاف جميع الأنشطة، قبل أن يتمّ حذف ذلك البيان.

ومن المنتظر أن تستضيف الصين جولة سانيا للفورمولا إي في الـ 21 من مارس/آذار، ما يعني تواجدها ضمن حيّز الإيقاف الممتدّ حتّى أبريل.

لكنّ القائمين على سباق الفورمولا إي أكّدوا أنّ الحدث سيُقام مثلما هو مخطّط له في ظلّ مواصلة متابعة الوضع بدقّة في الصين.

في المقابل ستُقام جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد في الـ 19 من أبريل/نيسان، ما يعني وجود متّسعٍ زمني كبير قبل اتّخاذ أيّ قرار بشأن الحدث في حال وقوع أيّة تطوّرات إضافيّة.

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