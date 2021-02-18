سباقات الفورمولا إي المستقبليّة في السعوديّة قد تُقام في مواقع أخرى

سيتواصل حضور البطولة في المملكة لثمانية أعوامٍ أخرى في ظلّ عدم وجود مكانٍ حصري لاستضافة الحدث.

وسيكون سباقا الدرعيّة الليليان لموسم 2021 المرّة الثالثة التي تُستخدم فيها حلبة شوارع الدرعيّة، حيث أُقيم الحدث الأوّل في 2018 ضمن الزيارة الأولى للبطولة إلى منطقة الشرق الأوسط.

لكن الحكومة تدرس الانتقال إلى موقعٍ جديد كجزء من جهود المملكة لإبراز المزيد من المناطق الساحرة الأخرى وتعزيز السياحة الداخليّة ضمن برنامج رؤية السعوديّة 2030.

وقال كارلو بوتاغي مؤسّس شركة "سي.بي.اكس" المروّجة لسباق الدرعيّة لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تتمحور الفكرة في الحقيقة حول عرض المملكة بأكملها مع الفورمولا إي".

وأضاف: "تكاليف تجهيز حلبة شوارع ليست قريبةً أصلًا من تكاليف تشييد حلبة دائمة".

وأردف: "التنقّل بين العديد من المواقع أمرٌ سهلٌ ومبرّرٌ في الحقيقة".

وقال بوتاغي أنّ القرار النهائيّ سيُتّخذ من قبل سموّ وليّ العهد محمّد بن سلمان الذي أعلن مشروع رؤية السعوديّة 2030 للمرّة الأولى في 2016، وتمّ تحديد عدّة مدنٍ لتشهد تطويرات ضخمة.

وتضمّنت تلك الخطط العاصمة الرياض، وجدّة ونيوم، حيث كشف وليّ العهد عن خططٍ لمدينة ضخمة بطول أكثر من 200 كلم قد تربط بين الأردن ومصر.

لكنّ بوتاغي استبعد هذه المدن على صعيد استضافة الفورمولا إي في المستقبل. حيث قال: "هل سأكون حزينًا بمغادرة الرياض؟ أجل".

وأكمل: "لكنّني متحمّسٌ بناءً على ما سمعته بشأن الوجهة المقبلة إن انتقلنا وجاءت الموافقة على ذلك".

وأردف: "إنّها وجهة مختلفة بالكامل، وقريبة للغاية. إنّها مدينة جديدة سيتمّ تطويرها وأنا متحمّسٌ للغاية لإظهارها إلى العالم.

من جانبه قا ل ألبرتو لونغ المؤسّس الشريك للفورمولا إي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالتوجّه إلى عامنا الثالث من عروض التسابق المدهشة وبعد تنظيم استعراضات عالميّة عند التسابق في المملكة العربيّة السعوديّة، سنكون منفتحين على استكشاف المزيد من المواقع إثر توجيهات وزارة الرياضة والمروّج المحليّ في البلاد".

وأكمل: "تمّ تجهيز حلبة الدرعيّة خصيصًا للفورمولا إي ونحن نحبّ ذلك، ربّما هذا السباق الأكثر تحديًا وإثارة بين جميع سباقات البطولة بالنسبة للفرق والسائقين".

وأردف: "ستزيد جائزة الدرعيّة هذا الموسم من الإثارة عبر عاملٍ جديد متمثّلٍ في إقامة السباق ليلًا".