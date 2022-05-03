ساو باولو تُوقّع على اتّفاق لاستضافة سباق فورمولا إي في البرازيل

تمّ التوقيع على عقدٍ بخمسة أعوامٍ مع إمكانيّة التجديد، وفي حال إقامة النسخة الأولى في 2023 فسيعني ذلك إضافة الفورمولا إي لأربع حلبات جديدة إلى جدولها العام المقبل.

وكشفت الفورمولا إي عن جولة كايب تاون للموسم المقبل، بينما تمّ تأجيل نسخة فانكوفر الأولى إلى الموسم القادم كذلك. فضلًا عن ذلك فإنّ هناك اتّفاقٍ لمدينة حيدر أباد لاستضافة سباقٍ كذلك.

وظهرت ساو باولو على الروزنامة الأوليّة للفورمولا إي مسبقًا، وكانت من المفترض أن تستضيف جولة في موسم 2017-2018 قبل أن يتمّ تعويضها ببونتا ديل إيستي.

وقال ألبيرتو لونغو مدير البطولة: "نحن مسرورون بتوجّه الفورمولا إي إلى البرازيل للمرّة الأولى بانتظار موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات في يونيو المقبل".

وأضاف: "هذا البلد يملك شغفًا ضخمًا وطويل الأمد برياضة المحرّكات، إنّها سوقٌ كبيرة وهي إحدى أضخم الدمل في العالم. ساو باولو نفسها منطقة سباقٍ تاريخيّة".

وأكمل: "لا يُمكنني الانتظار حتى الترحيب بالمشجعين البرازيليين والأجواء الفريدة مع دخول الفورمولا إي حقبة الجيل الثالث".