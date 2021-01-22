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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة / مقابلة

سام بيرد: سباق الدرعية الليلي للفورمولا إي سيُمثّل تحديًّا رائعاً للسائقين

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سام بيرد: سباق الدرعية الليلي للفورمولا إي سيُمثّل تحديًّا رائعاً للسائقين
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يرى سام بيرد سائق فريق جاغوار أن سباق الفورمولا إي الليلي الذي سيقام في الدرعية ضمن المملكة العربية السعودية، سيمثل تجربة مميزة للمشاركين والمتابعين على حد سواء، بالرغم من أنه يمثل تحدياً جديداً للسائقين.

أكدت البطولة الكهربائية إقامة جولة مزدوجة على أراضي المملكة العربية السعودية للموسم المقبل، حيث ستستضيف الدرعية السباق الافتتاحي للفورمولا إي.

وللمرة الأولى في تاريخها، سيقام السباق خلال الفترة الليلية، ما يحمل العديد من التحديات للسائقين والفرق وكذلك للمنظمين، لكونها سابقة لم تحصل من قبل.

وأكد بيرد أنه متحمس بشكل كبير للغاية لخوض منافسات السباق الليلي، خاصة على حلبة الدرعية حيث يرى أنها ستستضيف عرضاً رائعاً بالفعل.

فقال: "سيكون من الرائع خوض المنافسات على مسار حلبة الدرعية لأول جولات الموسم السابع في الفورمولا إي".

وأردف: أشعر أنه  مر وقت طويل على آخر سباقٍ في البطولة والذي أقيم في برلين شهر أغسطس/آب الماضي، بالنسبة لي، ستكون لحظة رائعة كي أستمتع بقيادة سيارة جاغوار هناك". 

وتابع: "جميعنا في الفريق نعمل بشكل كبير للغاية بالرغم من هذه الظروف الصعبة الحالية".

واسترسل: "أول سباق ليلي في الفورمولا إي يشكل علامة فارقة حقاً وأنا متحمس جداً".

واستكمل: "سيكون عرضاً رائعاً لجميع المتابعين وتحدياً جديداً للسائقين كذلك. لدي خبرة القيادة الليلية من مشاركاتي في سباق لومان 24 ساعة، لذا سنعمل جاهدين مع الفريق على محاولة ضمان سير كل شيء على أكمل وجه".

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من جهة أخرى، أكد بيرد على وجود تحديات خاصة بالقيادة الليلية.

فقال: "في الحقيقة، التحديات ليست سهلة على الإطلاق خاصة بالنسبة لأول سباق ليلي في البطولة، ولا يمكنك أن تعلم تماماً مدى جودة تحضيراتك قبل المشاركة الفعلية".

وأضاف: "سيكون مدى الرؤية أقل، لكننا نختبر الكثير من الأمور على جهاز المحاكاة استعداداً لمثل هذه الظروف".

وتابع: "المنعطفات القاسية والمقاطع المستقيمة تعني أنه لا مجال على الإطلاق للأخطاء مع ضرورة التركيز الكامل طوال الوقت، لكنني أشعر أننا مستعدون بأفضل ما بوسعنا".

وكان بيرد قد فاز بالسباق العام الماضي، حيث يرى أن ذلك يمثل دفعة إيجابية له.

فقال: "تحقيق النجاح في السباق يمنحك دفعة ذهنية إيجابية. في الحقيقة، إن الفورمولا إي من أكثر سباقات السيارات تنافسية في العالم".

وأكمل: "مع إقامة السباق في الليل، فإننا نعمل بشكل كبير جداً لضمان سير كل شيء بأفضل شكل ممكن".

وتابع مازحاً حيال سرّ فوزه السابق: "ربما كانت لحيتي  التي أطلقتها للمرة الأولى وهي التي ساعدتني على الفوز في 2019! لكن بالطبع، كل العمل الجاد والكبير من قبل الفريق أدى إلى هذا الفوز".

وأضاف: "التطوير قبل الموسم إضافة إلى العمل على المسار مع الاستراتيجية الصحيحة، كل ذلك سمح لنا بتحقيق الفوز. وأنا مستعدٌ لمحاولة تكرار ذلك مع جاغوار".

وأكمل: "لكنني في أول موسم لي مع جاغوار وأرغب بالعمل بشكل أكثر من أي وقت مضى للاندماج الكامل مع الفريق لاستخلاص أقصى ما يمكن من فريق السباق".

وأردف: "أتطلع قدماً للمنافسة جنباً إلى جنب مع ميتش إيفانز وبعضٍ من أكثر الأشخاص موهبة بالفعل، أودّ المنافسة على منصات التتويج وتسجيل النقاط، وربما تحقيق بعض الانتصارات كذلك!".

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بالمقابل، أكد بيرد سروره بالعودة إلى المملكة العربية السعودية خاصة مع تجاربه السابقة في هذا البلد المضياف.

فقال: "التواجد في المملكة العربية السعودية لهو أمر رائع على الدوام. أستمتع باستكشاف النواحي المثيرة والمختلفة في البلاد، إضافة لكوني سائق سباقات وهذا يمنحني فرصة هائلة حقاً للسفر حول العالم".

واختتم: بالرغم من أننا لم نعد نسافر كثيراً بسبب فيروس كورونا، لكن أهل السعودية مضيافون حقاً، ونحن نأمل تقديم سباق ممتع في الدرعية!".

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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة الدرعيّة
قائمة السائقين سام بيرد
الكاتب خلدون يونس

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