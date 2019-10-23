سائقو الفورمولا إي "انساقوا وراء المنافسة" خلال محاكاة السباق في فالنسيا

أضافت الفورمولا إي "تمريناً على السباق" وذلك لجمع البيانات على حلبة ريكاردو تورمو بهدف اختبار الأنظمة المطلوبة لتغييرات القوانين لموسم 2019-2020 والتي تتطلب من كل سيارة خسارة قدر معيّن من الطاقة خلال التقطّعات في السباق (مثل رفع الأعلام الصفراء أو الحمراء).

تمّ اعتماد تلك التغييرات بهدف محاولة ضمان عدم إكمال السائقين للسباقات مع فائض كبير في الطاقة، وكذلك بهدف خفض عدد الحوادث الكبير بين السيارات.

وبينما لم تكن هناك حاجة ماسة لإجراء محاكاة ثانية للسباق في فالنسيا - والتي أنهى فيهما ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس وسيباستيان بويمي سائق نيسان في الصدارة على التوالي - لكنّها شهدت عدداً ملحوظاً من الاحتكاكات.

إذ أنهى باسكال فيرلاين سائق ماهيندرا المحاكاة من دون غطاء لإطاره، بينما ارتطم إيفانز سائق جاغوار بالقسم الخلفي لسيارة نيكو مولر سائق دراغون، بينما ارتطم فيليبي ماسا بالحائط خلال معركته مع أوليفر رولاند على الصدارة.

"احتدمت الأمور بشكل جديّ هنا نوعاً ما. من الواضح أننا جميعنا تنافسيون بشكل كبير، شعرتُ وكأننا ننافس على النقاط!" قال إيفانز.

وأكمل: "بالنسبة للاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، كانوا بحاجة لضمان عمل الأنظمة بشكل صحيح، لكن أن نجري محاكاة للسباق فقط من أجل الاختبارات، لهو أمر جنوني لأننا سننساق وراءها وسنضغط بشكل كبير".

وتابع: "أعتقد أن الجميع تلقى ضرراً في المحاكاة الثانية. وذلك أمر سخيف، لأننا تنافسيون بشكل كبير بطبيعتنا وجميعنا نودّ التصدّر والتفوق واختبار سياراتنا. ومن الواضح أن ذلك أدى إلى احتكاكات متعددة".

واسترسل: "لكن نأمل أن تكون البيانات المطلوبة قد جمعت كي نعمل على تفادي مثل تلك المحاكاة مستقبلاً. السباق التالي سيكون سباقاً فعلياً".

واختتم: "نأمل في المستقبل ألا نضطر لمثل هذه المحاكاة. أعتقد أنها وصفة جاهزةٌ لتضرر السيارات بشكل غير ضروري".