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سائقا بي ام دبليو يعتقدان بأنّ بوسع الصانع الألماني الفوز بلقب الفورمولا إي

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سائقا بي ام دبليو يعتقدان بأنّ بوسع الصانع الألماني الفوز بلقب الفورمولا إي

عبّر ثنائيّ بي ام دبليو أندريتي ماكسيميليان غونتر وجايك دينيس عن ثقتهما في قدرة الصانع الألمانيّ على المنافسة على لقب الفورمولا إي ضمن الموسم الأخير للصانع الألمانيّ في البطولة هذا العام.

قدّمت بي ام دبليو بداية قويّة لموسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي، وحقّق الصانع الألماني انتصارات مبكّرة في الدرعيّة وسانتياغو، إلى جانب منصّة تتويج في مراكش في طريقه لضمان مركز الوصافة في ترتيب بطولة الفرق.

لكنّ أداء الفريق عرف انحدارًا عند استئناف الموسم إثر أزمة كورونا، واقتصر على تحقيق النقاط في سباقَين فقط من أصل السباقات الستّة الأخيرة في برلين.

وقال غونتر لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّنا حلّلنا كلّ شيء بعناية منذ أغسطس الماضي، أعني جميع الجوانب التي احتجنا للتحسّن فيها والعمل عليها".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ جيّدٍ الآن في الفترة الفاصلة، عملنا بشكلٍ جيّد على عمليّة التطوير واتّخذنا القرارات المناسبة. أعتقد بأنّ لدينا حزمة جيّدة بالفعل".

وأكمل: "لا أزال أتطوّر كسائق، وأحاول التحسّن على الدوام. أشعر بأنّنا حصلنا على كلّ ما نحتاجه للمنافسة على البطولة، وذلك هو هدفنا".

وأردف: "على الجانب الآخر فإنّنا نعلم جميعًا مدى صعوبة الفورمولا إي، ومستوى التنافسيّة عالٍ جدًا ولا يُمكن ضمان أيّ شيء. نحتاج للتركيز على استخراج أفضل أداء من فريقنا والقيام بأفضل عملٍ ممكن كلّ يومٍ ويُمكننا حينها الحصول على فرصة للمنافسة".

من جانبه قال زميله دينيس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئل عن قدرته على المنافسة على اللقب :"لا أرى سببًا يمنعنا من ذلك. من الواضح أنّنا حسّنا الحزمة التي كانت لدينا العان الماضي. لذا أعتقد بأنّ السيارة ستُقدّم أداءً جيّدًا".

وأضاف: "يعتمد ذلك في الحقيقة على الفرق الأخرى مثل دي اس وجاغوار ومرسيدس وآودي ومدى تنافسيّتهم".

وأكمل: "من الواضح أنّ هناك وحدات طاقة جديدة وبعض التحديثات بالنسبة لأمثال دي اس في أبريل، والأمر ذاته في نيسان. يعتمد الأمر على أداء تحديثاتهم".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا في موقعٍ جيّدٍ جدًا من أجل المنافسة على منصّات التتويج والانتصارات وفي حال سار كلّ شيء على ما يرام فسنرى ما سنُقدّمه في التصفيات والسباقات".

واختتم بالقول: "عملت بي ام دبليو بجدٍ خلال الفترة الشتويّة وحاولة تحسين جميع نقاط الضعف في السيارة وأعتقد بأنّنا فعلنا ذلك".

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