فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
التجارب الحرّة الأولى خلال
01 ساعات
:
06 دقيقة
:
35 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
24 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا إي
جائزة موناكو
08 مايو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سيول
23 مايو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
19 يونيو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن
24 يوليو
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
25 يوليو
الحدث التالي خلال
147 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة
فورمولا إي / أخبار عاجلة

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

من قبل:

يأمل أوليفر رولاند سائق نيسان في الفورمولا إي، ألا ينتهي الأمر بالسهام الفضية إلى الهيمنة على مقدرات البطولة الكهربائية، كما هو الحال في الفورمولا واحد، وذلك بعد فوز نيك دي فريز بالسباق الافتتاحي من الموسم السابع في المملكة العربية السعودية.

المشاركات
التعليقات
رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

بعد تصدر حصتي التجارب الحرة، حقق دي فريز سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأول ومن ثم أهدى فريقه الفوز بسباق الدرعية الافتتاحي كذلك.

أما المركز الثاني فكان من نصيب إدواردو مورتارا سائق فانتوري، الفريق الزبون الذي يتزود بوحدات الطاقة من مرسيدس، بينما تمكن ستوفيل فاندورن زميل دي فريز، من شق طريقه لينهي ضمن مراكز النقاط بعد انطلاقه من المركز 15.

وبينما كان أداء مرسيدس القوي متوقعاً في هذا الموسم، لكن الفوارق التي باتت تمتلكها أمام المنافسين تعتبر كبيرة للغاية وفق معايير الفورمولا إي.

وأبدى رولاند قلقه من ذلك، بالنظر إلى سجل مرسيدس المذهل في الفورمولا واحد، حيث حققت السهام الفضية الفوز بلقب جميع المواسم منذ 2014 حتى الآن.

فقال: "نعم، إنه وضع مقلق بعض الشيء. قد تكون الفورمولا إي متقلبة بعض الشيء، وبالتأكيد فإن مرسيدس تقوم بعمل جيد. نأمل ألا تتكرر هيمنتها كما هو الحال في الفورمولا واحد".

وأردف: "يمتلكون سائقاً غير خبير مع نيك (الموسم الماضي)، كما أن ستوفيل يمتلك خبرة تماثل ما لديّ. لذا، يستغرق الأمر عادة بعض الوقت للقيام بكل شيء بالشكل الصحيح".

وتابع: "إنهم مشهورون بقدرتهم على تقديم عمل جيد. لذا، أعتقد أنهم يتحسنون، وقد رأينا ذلك في برلين (الجولات الأخيرة للموسم الماضي)".

اقرأ أيضاً:

وكان رولاند أسرع المتأهلين في المجموعة الأولى خلال التصفيات، وتمكن من شق طريقه إلى الأمام من المركز العاشر حيث تجاوز أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا على طريق تحقيق المركز السادس.

وحين سُئِل إن كان ليحقق مركزاً أفضل لو انطلق من موقع أقرب، أجاب: "كنا نمتلك وتيرة الفوز".

وأكمل: "أعتقد أننا كنا قادرين كذلك على تقديم عمل أفضل في  السباق. أعتقد أنه كان يجب عليّ تجاوز باسكال (فيرلاين) في النهاية. لم أقم بعمل رائع بصراحة".

واختتم: "كنا نمتلك وتيرة تحقيق منصة تتويج. للأسف لم تسر الأمور كما كنا نأمل، خاصة مع ظروف المسار الصعبة من رمال ورياح".

يشار إلى أن نيسان تشارك في جولة الدرعية الافتتاحية المزدوجة بنفس وحدة طاقة الموسم الماضي، لكن مع تحسينات من الناحية البرمجية.

اقرأ أيضاً:

ملفات فيديو ذات صلة

فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة

المقال السابق

فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1 , فورمولا إي
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

2
فورمولا 1

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

3
فورمولا 1

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

17س
4
فورمولا إي

فريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" يزور نيوم قبيل انطلاق سباق الدرعية

5
فورمولا 1

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

18س
أحدث الأخبار
رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا إي

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

12د
فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة
فورمولا إي

فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة

15س
فورمولا إي: أندريتي تُواصل استخدام وحدة طاقة بي ام دبليو في الموسم المقبل
فورمولا إي

فورمولا إي: أندريتي تُواصل استخدام وحدة طاقة بي ام دبليو في الموسم المقبل

18س
فورمولا إي: دي فريز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الأوّل في الدرعيّة
فورمولا إي

فورمولا إي: دي فريز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الأوّل في الدرعيّة

19س
فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية
فورمولا إي

فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية

21س
أحدث ملفات الفيديو
فورمولا إي: سباق الدرعية الافتتاحي للموسم السابع 02:20
فورمولا إي
14د

فورمولا إي: سباق الدرعية الافتتاحي للموسم السابع

جاغوار تستعد لخوض غمار الموسم السابع في الفورمولا إي 00:57
فورمولا إي
26-02-2021

جاغوار تستعد لخوض غمار الموسم السابع في الفورمولا إي

فورمولا إي: جاغوار ترحب بانضمام سام بيرد 00:19
فورمولا إي
26-02-2021

فورمولا إي: جاغوار ترحب بانضمام سام بيرد

فورمولا إي: عرض سيارة 00:23
فورمولا إي
26-02-2021

فورمولا إي: عرض سيارة "جاغوار آي-تايب 5"

فورمولا إي: قصة بورشه تتواصل في الموسم السابع 00:35
فورمولا إي
25-02-2021

فورمولا إي: قصة بورشه تتواصل في الموسم السابع

خلدون يونس More from
خلدون يونس
ألفا روميو تتوقع تجارب شتوية "محتدمة" قبيل انطلاق موسم الفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا روميو تتوقع تجارب شتوية "محتدمة" قبيل انطلاق موسم الفورمولا واحد

بيريز: أول تجربة لسيارة ريد بُل في سيلفرستون بمثابة "حلم يتحقق"
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: أول تجربة لسيارة ريد بُل في سيلفرستون بمثابة "حلم يتحقق"

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة سباق سبا 24 ساعة برايم
بلانبان للتحمّل / تقرير السباق

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة

الأكثر شعبية اليوم

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

فريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" يزور نيوم قبيل انطلاق سباق الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي / نشرة صحفية

فريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" يزور نيوم قبيل انطلاق سباق الدرعية

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

تحليل السباق: القصّة وراء الفوز الذي كان يحتاجه هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: القصّة وراء الفوز الذي كان يحتاجه هاميلتون

التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021

أحدث الأخبار

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير السباق

فورمولا إي: دي فريز يفوز بالسباق الأوّل المثير في الدرعيّة

فورمولا إي: أندريتي تُواصل استخدام وحدة طاقة بي ام دبليو في الموسم المقبل
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فورمولا إي: أندريتي تُواصل استخدام وحدة طاقة بي ام دبليو في الموسم المقبل

فورمولا إي: دي فريز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الأوّل في الدرعيّة
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دي فريز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الأوّل في الدرعيّة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.