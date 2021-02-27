رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

بعد تصدر حصتي التجارب الحرة، حقق دي فريز سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأول ومن ثم أهدى فريقه الفوز بسباق الدرعية الافتتاحي كذلك.

أما المركز الثاني فكان من نصيب إدواردو مورتارا سائق فانتوري، الفريق الزبون الذي يتزود بوحدات الطاقة من مرسيدس، بينما تمكن ستوفيل فاندورن زميل دي فريز، من شق طريقه لينهي ضمن مراكز النقاط بعد انطلاقه من المركز 15.

وبينما كان أداء مرسيدس القوي متوقعاً في هذا الموسم، لكن الفوارق التي باتت تمتلكها أمام المنافسين تعتبر كبيرة للغاية وفق معايير الفورمولا إي.

وأبدى رولاند قلقه من ذلك، بالنظر إلى سجل مرسيدس المذهل في الفورمولا واحد، حيث حققت السهام الفضية الفوز بلقب جميع المواسم منذ 2014 حتى الآن.

فقال: "نعم، إنه وضع مقلق بعض الشيء. قد تكون الفورمولا إي متقلبة بعض الشيء، وبالتأكيد فإن مرسيدس تقوم بعمل جيد. نأمل ألا تتكرر هيمنتها كما هو الحال في الفورمولا واحد".

وأردف: "يمتلكون سائقاً غير خبير مع نيك (الموسم الماضي)، كما أن ستوفيل يمتلك خبرة تماثل ما لديّ. لذا، يستغرق الأمر عادة بعض الوقت للقيام بكل شيء بالشكل الصحيح".

وتابع: "إنهم مشهورون بقدرتهم على تقديم عمل جيد. لذا، أعتقد أنهم يتحسنون، وقد رأينا ذلك في برلين (الجولات الأخيرة للموسم الماضي)".

وكان رولاند أسرع المتأهلين في المجموعة الأولى خلال التصفيات، وتمكن من شق طريقه إلى الأمام من المركز العاشر حيث تجاوز أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا على طريق تحقيق المركز السادس.

وحين سُئِل إن كان ليحقق مركزاً أفضل لو انطلق من موقع أقرب، أجاب: "كنا نمتلك وتيرة الفوز".

وأكمل: "أعتقد أننا كنا قادرين كذلك على تقديم عمل أفضل في السباق. أعتقد أنه كان يجب عليّ تجاوز باسكال (فيرلاين) في النهاية. لم أقم بعمل رائع بصراحة".

واختتم: "كنا نمتلك وتيرة تحقيق منصة تتويج. للأسف لم تسر الأمور كما كنا نأمل، خاصة مع ظروف المسار الصعبة من رمال ورياح".

يشار إلى أن نيسان تشارك في جولة الدرعية الافتتاحية المزدوجة بنفس وحدة طاقة الموسم الماضي، لكن مع تحسينات من الناحية البرمجية.