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فريق روكيت فانتوري ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

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فريق روكيت فانتوري ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
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مع تاريخه الذي يعود إلى أول موسم في الفورمولا إي، أحرز الفريق القادم من موناكو أولى انتصاراته في سباق هونغ كونغ 2019.

يمتلك مصنّع السيارات الكهربائية كذلك الرقم القياسي لأعلى سرعةٍ مسجلة على الإطلاق لمركبة كهربائية مع سيارته "في بي بي - 3" أو "السيارة الرصاصة" في 2016، والتي أثبتت أن المركبات الكهربائية هي الوجهة المستقبلية فيما يتعلق بالحدود القصوى للسرعة. 

تأسس الفريق على يد غيلدو بالانكا باستور، مالك فانتوري أوتوموبيل وشارك في البطولة من موسمها الافتتاحي في 2014، حيث يستعد لدخول الحقبة الجديدة لموسم 2020-2021 مع إدواردو مورتارا والناشئ نورمان ناتو، على متن السيارة الفضية "02" كفريق زبون لمرسيدس.

وبعد أربعة مواسم من دون أي انتصار، احتفل الفريق بأولى انتصاراته في هونغ كونغ على يد مورتارا الذي اعتلى العتبة الأولى لمنصة التتويج. وأكمل الفريق الموسم بالمركز الثامن، أقل بمركز واحد من موقعه نهاية موسم 2017-2018.

وخارج الحلبة، يعتبر الفريق القوة الدافعة خلف "في.بي.بي-3 السيارة الرصاصة"، التي سجلت رقماً قياسياً للسرعة وصل إلى 342 ميلاً في الساعة على المسطّحات الملحية في يوتاه، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016. وحتى الآن ما زال "السيارة الرصاصة" تحمل الرقم القياسي لأسرع مركبة كهربائية في العالم. ومن مقرها في موناكو، تعمل فانتوري على تصميم، تطوير وإنتاج طيف واسع من المركبات الكهربائية ما يدعم جهودها ضمن منافسات الفورمولا إي.

 

الفريق

السائق

السائق

روكيت فانتوري

إدواردو مورتارا

نورمان ناتو

عدد المشاركات

69

33

0

منصات التتويج

6

3

2

الانتصارات

1

1

0

وقبيل موسم 2018-2019، تم ضمّ السائقة السابقة سوزوي وولف بمنصب مدير الفريق، وكذلك سائق الفورمولا واحد السابق فيليبي ماسا. وانضم البرازيلي إلى المخضرم مورتارا لإكمال تشكيلة السائقين قبيل موسم 2019-2020.

وللموسم السادس، دخلت فانتوري في شراكة مع مرسيدس-بنز من أجل استعمال وحدات طاقتها وكذلك أنظمة التبريد، القسم الخلفي، نظام التعليق الخلفي، مخمّدات الارتجاج، اللوحات الإلكترونية والدارات الكهربائية.

المركز العاشر الإجمالي لم يعكس حقيقة مستوى أداء فريق فانتوري، حيث قدم مورتارا سلسلة تأديات قوية متواصلة في وقت سابق للموسم، ونافس بالفعل سائقي الفرق المصنعية.

وبالاتجاه إلى الموسم السابع، يبدو فريق روكيت فانتوري مستعداً أكثر من أي وقت مضى بعد عامٍ من استعمال وحدات طاقة مرسيدس. إذ سينضم نورمان ناتو إلى جانب مورتارا كبديل عن ماسا الذي ترك صفوف الفريق الموسم المنصرم.

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الكاتب خلدون يونس

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