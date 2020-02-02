رسميًا: تأجيل جولة سانيا للفورمولا إي في الصين إثر تفشّي وباء كورونا

أحاطت الشكوك بالسباق - الذي كان من المقرر إقامته في الـ 21 من مارس/أذار المُقبل - عقب تطوّر الوضع في الأسابيع الأخيرة، وتحديدًا بعد إعلان منظمة الصحّة العالمية حالة الطوارئ للصحّة العامة.

ولم تتقدّم الفورمولا إي بموعد بديل لسباق سانيا الذي يُقام على جزيرة هاينان في هذه المرحلة، حيث تأخذ البطولة الكهربائية وقتها المناسب من أجل دراسة جدوى المواعيد البديلة الممكنة إذا ما تحسّن الوضع، وذلك وفق البيان الصادر بشأن التأجيل.

وقد جاء في البيان: "في ظل الانتشار المتواصل لفايروس كورونا وبعد استشارة الأقسام المعنية لإقليم هاينان وحكومة بلدية سانيا، فقد قررت الفورمولا إي سوية مع فيا، اتّحاد جمهورية الصين الشعبية للسيارات والدرّاجات النارية، وإنوفا هولدنغز (الشريك الإقليمي)، عدم إقامة سباق سانيا في موعده في الـ 21 من مارس/أذار 2020".

وأضاف البيان: "بالنظر إلى المخاوف الصحية المتصاعدة ومع إعلان منظمة الصحّة العالمية فايروس كورونا كحالة طوارئ عالمية، فقد اتّخذت الفورمولا إي الإجراءات الضرورية من أجل ضمان صحّة وأمان طاقمها المسافر، المشاركين في البطولة والمتفرجين، وهو ما يزال الجانب الأكثر أهمية. نعمل عن قُرب مع شركينا الإقليمي والسلطات المحلية في هانيان وسانيا من أجل مراقبة الوضع. كلّ الأطراف ستأخذ الوقت الكافي لدراسة جدوى المواعيد البديلة المحتملة إذا ما تحسّنت الأمور".

ومن المعلوم بأنّ إمكانية إلغاء سباق سانيا ما تزال قائمة إذا ما لم يتحسّن الوضع. وفي حال حدوث ذلك، فستُضيف الفورمولا إي على الأرجح سباقًا آخر إلى روزنامتها الأوروبية، إذ قد تعمد غالبًا إلى إضافة سباق آخر لجولة نيويورك.

ومن غير المعلوم بعد ماذا سيعني قرار تأجيل سباق سانيا وتواصل تفاقم الوضع المتعلّق بوباء كورونا بالنسبة لجائزة الصين الكبرى في الفورمولا واحد، والتي من المقرر لها أن تُقام في التاسع من أبريل/نيسان المُقبل.