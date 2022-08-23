راست ينضمّ إلى مكلارين في الفورمولا إي

بعد الإعلان عنه مؤخّرًا ضمن تشكيلة بي ام دبليو المصنعيّة إثر مغادرته لصفوف آودي، سيجمع راست بين مهامه التي لم يُعلن عنها بعد مع الصانع الألماني والمشاركة في الفورمولا إي.

وسبق لراست أن قاد لصالح فريق آودي في نصف موسم 2019-2020 وموسم 2020-2021 بأكمله قبل مغادرة العلامة الألمانيّة للبطولة بنهاية ذلك الموسم، وركّز الألماني منذ ذلك الحين على بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" مع آودي.

في المقابل ستستحوذ مكلارين رسميًا على فريق مرسيدس في الفورمولا إي مطلع سبتمبر، في ظلّ مغادرة الصانع الألماني بعد فوزه بلقبَي السائقين والصانعين.

وقال راست: "أنا مسرورٌ بالانضمام إلى فريق مكلارين نيوم للفورمولا إي. دائمًا ما لدى مكلارين عامل جذبٍ ضخم بالنسبة للمشجّعين".

وأضاف: "إنّه اسمٌ أيقوني في رياضة المحرّكات وله إرثٌ غني، لذا أشعر بالامتياز والفخر لقدرتي على تمثيل مكلارين في الموسم المقبل من الفورمولا إي".

وأكمل: "أنا متحفّزٌ جدًا وليست لديّ أيّة شكوكٍ في أنّنا سنُشكّل فريقًا رائعًا معًا. لا أطيق الانتظار للبدء!".

من جانبه قال إيان جايمس مدير الفريق: "في حين أنّنا نقترب من بداية فصلٍ جديدٍ بالنسبة للفريق، فإنّني مسرورٌ بالقدرة على إضافة راست لتشكيلة سائقينا للموسم المقبل".

وأردف: "أظهر رينيه سرعته في السباقات مرارًا في كلّ سلسلة شارك فيها حتّى الآن. لديه خبرة سابقة قيّمة في الفورمولا إي ستُساعده وتساعد الفريق".

وكان من المتوقّع أنّ مكلارين تُجهّز المقعد الثاني لفيليكس روزنكفيست سائقها في الإندي كار، لكن يبدو أنّ ذلك غير مرجّح في ظلّ سعي السويدي للبقاء في الولايات المتّحدة.