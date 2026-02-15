رئيس فورمولا إي يوجّه دعوة "مشاكسة" لـ فيرستابن إلى جدة بعد انتقاده سيارات فورمولا 1 لعام 2026

وجّه الرئيس التنفيذي لفورمولا إي، جيف دودز، دعوة لماكس فيرستابن لحضور جولة جدة من بطولة فورمولا إي هذا الأسبوع، بعد أن وصف سائق ريد بُل سيارات فورمولا 1 لعام 2026 بأنها "فورمولا إي معززة".

وكان فيرستابن قد أثار جدلاً في اليوم الثاني من تجارب الفورمولا 1 في البحرين عندما عبّر عن مخاوفه بشأن الجيل الجديد من سيارات الجائزة الكبرى، منتقداً بشكل خاص الاعتماد المتزايد على إدارة الطاقة.

حيث قال يوم الخميس: "الكثير مما تفعله كسائق، من حيث المدخلات، له تأثير هائل لناحية الطاقة. بالنسبة لي، هذه ليست فورمولا 1. ربما من الأفضل قيادة فورمولا إي، أليس كذلك؟ لأنها تعتمد كلياً على الطاقة والكفاءة والإدارة".

وقد فُسّرت هذه التصريحات من قبل البعض على أنها تقليل من شأن فورمولا إي، حيث يُجبر السائقون على إدارة استهلاك الطاقة بعناية واستخدام أساليب الرفع والتخفيف من الضغط على الوقود لإعادة شحن بطارية سياراتهم.

لكن دودز أكد أنه يتفهّم وجهة نظر فيرستابن، واصفاً السائق الهولندي بأنه من محبي "رياضة السيارات الخام والتقليدية".

وكشف البريطاني أنه أرسل رسالة نصية مازحة إلى السائق البالغ من العمر 28 عاماً، مشيراً إلى أنه يمكنه تجربة فورمولا إي بنفسه هذا الأسبوع، حيث تستضيف البطولة الجولتين الرابعة والخامسة من موسم 2025/2026 في جدة، على بُعد 1500 كيلومتر فقط من البحرين المجاورة.

وقال دودز: "أرسلت لـ ماكس رسالة بالأمس قلت فيها تقريباً: أنت في البحرين، وأنا في جدة، وإذا أردت المجيء إلى هنا بدلاً من ذلك، فسآتي لاصطحابك. كنت مشاكساً قليلاً عندما أرسلت له الرسالة!".

وأضاف: "لست متفاجئاً على الإطلاق من هذه التعليقات. تواصل معي الكثير من سائقي فورمولا إي والعديد من مدراء الفرق وقالوا أنها تمثل فرصة رائعة لنا كبطولة".

وأردف: "قال لي كثيرون إنه من الرائع أن يذكر الفورمولا إي، لأن ذلك ممتاز من حيث زيادة الوعي. أعتقد أنها فرصة جيدة لنا لإظهار ما نحن عليه وإلى أين نتجه".

وتابع: "ما ستراه هنا هو سباقات متقاربة جداً، مع احتكاك مباشر، وربما 150 عملية تجاوز في السباق. لذا، إذا دفعت تعليقاته مزيداً من الناس للقول: لنلقِ نظرة على فورمولا إي، فهذا أمر رائع بالنسبة لي".

فيرستابن سيحبّ سيارات الجيل الرابع

سيارة بورشه من الجيل الرابع الصورة من قبل: بورشه

ستُدخل فورمولا إي قوانين تقنية جديدة في موسم 2026/2027، حيث ستتمتع سيارة الجيل الرابع بقدرة تصل إلى 800 حصان ونظام دفع رباعي. وتتوقع البطولة أن يكون الفارق في الأداء بين فورمولا 1 وفورمولا إي "صغيراً جداً" عندما تظهر سيارة الجيل الرابع لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

ويعتقد دودز أن فيرستابن سيعشق السرعة والتسارع الفائق لهذه السيارة الجديدة، التي تُعد قفزة كبيرة مقارنة بسيارات الجيل الثالث الحالية.

وقال دودز: "إذا جلس ماكس في سيارة الجيل الرابع، أعتقد أنه سيحبها. 600 كيلوواط من القوة الخام، دفع رباعي دائم، قوة تزيد بنسبة 70% عن السيارة الحالية، أزمنة لفات لن تكون مختلفة كثيراً عن سيارات فورمولا 1 في الحقبة الجديدة، عزم فوري، عنف فوري، تضغط على الدواسة وتصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.8 ثانية، أسرع بكثير من سيارته الحالية في فورمولا 1، وأسرع بكثير من سيارة ’جي تي3’. أعتقد فعلاً أنه سيحبها".

وتابع: "سأستمر في المزاح معه ودعوته للحضور وتجربة القيادة".

دودز يتفهّم سبب عدم إعجاب فيرستابن بسيارات 2026

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

يعتقد دودز أن إحباط فيرستابن نابع من الفلسفة الأساسية لقوانين فورمولا 1 لعام 2026، التي تزيد بشكل كبير من الاعتماد على الطاقة الكهربائية مع الإبقاء على محركات الاحتراق الداخلي.

وبموجب القوانين الجديدة، ستشكّل الطاقة الكهربائية نحو نصف إجمالي القدرة، في أكبر تغيير على وحدات الطاقة منذ أكثر من عقد.

وقال دودز: "ما قاله لا يفاجئني. أنا أُعيد صياغة كلام ماكس الآن، وربما لا يوافقني، لكن إذا اختصرته، فهو يقول أنه يشعر بأن السيارة تفرض عليه قيوداً".

وأردف: "يشعر بأنها لم تعد قيادة خام بضغط كامل على الدواسة طوال الوقت. يشعر أنها أسلوب قيادة مختلف لأن هناك مزيجاً من التقنيات في السيارة، وهو لا يستمتع بذلك كثيراً حتى الآن. ربما يتعلم أن يحبها، لكن الزمن كفيل بإخبارنا".

وأردف: "في الفورمولا 1، كان عليك دائماً الحفاظ على شيء ما. هذه السيارة تتطلب الحفاظ على الطاقة، لكنك دائماً كنت تحافظ على الإطارات أو الوقود أو غير ذلك. كانت هناك دائماً استراتيجية في السباقات، وهذه مجرد استراتيجية مختلفة".

وتابع: "لكن في 2026، أعتقد أنها محاولة للجمع بين تقنيتين وجعلهما تعملان معاً".

وأردف: "بالطبع، يجب إدخال تقنيات كهربائية جديدة لأن هذا هو اتجاه العالم، لكن في الوقت نفسه يريدون الإبقاء على محرك الاحتراق للحفاظ على الصوت والإرث والتاريخ وطبيعة أسلوب القيادة".

واسترسل: "بينما في فورمولا إي، كنا دائماً كهربائيين بالكامل، لذا صممنا شكل السباقات وأسلوب القيادة حول تقنية واحدة فقط، وأعتقد أن ماكس يجد ذلك صعباً في سيارة فورمولا 1 هذه، لأنها حل وسط بين تقنيتين".

واختتم: "أعتقد أيضاً أن الأمر صعب عليهم، لأن ضغط المصنعين يدفع نحو الكهرباء، لكنهم في الوقت نفسه يريدون الحفاظ على قاعدة الجماهير والتاريخ وأسلوب القيادة والصوت وكل ما يرتبط بذلك، مما يجعل إيجاد التوازن أمراً بالغ الصعوبة".

