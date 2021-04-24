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فورمولا إي / سباق فالنسيا الأول / تقرير السباق

دي فريز يحرز الفوز بسباق فالنسيا الأغرب في تاريخ الفورمولا إي

عبر نيك دي فريز سائق مرسيدس خط النهاية ليحقق الفوز بسباق فالنسيا الدراميّ للفورمولا إي، بينما فرغت مدخرات الطاقة لأكثر من نصف السيارات، من الطاقة وتم بالتالي شطب نتائج أولئك السائقين.

دي فريز يحرز الفوز بسباق فالنسيا الأغرب في تاريخ الفورمولا إي

في تغيير مفاجئ وغير متوقع لأحداث السباق، ورث دي فريز الفوز من متصدر السباق وحامل قطب الانطلاق الأول فيليكس دا كوستا، ليعبر خط النهاية محققاً فوزه الثاني في البطولة الكهربائية.

وجاء ذلك بعد انطلاقة خلف سيارة الأمان ودخولها أربع مرات خلال السباق ذي المسار المبلل، ما يعني أن أغلب الفرق تقريباً أخطأت في تقدير كمية الطاقة المتبقية لديها، لتعبر 12 سيارة فقط خط النهاية.

لكن، ألقت الفرق باللوم على الدخول المتكرر لسيارة الأمان، ما كان السبب وراء ما حصل.

وأدى ذلك إلى أغرب نهاية شهدتها سباقات الفورمولا إي في تاريخها الممتد على مدار سبعة مواسم.

وتصدر دا كوستا ركب المنافسين بعد أن تسبب المسار المبلل بانطلاقة السباق خلف سيارة الأمان للمرة الثالثة خلال ثلاث سباقات.

وامتلك صدارة وصلت إلى 1.7 ثانية مع نهاية اللفات الأولى، قبل أن تدخل سيارة الأمان للمرة الأولى.

أنطونيو فيليكس دا كوستا، دي.أس تيتشيتا

أنطونيو فيليكس دا كوستا، دي.أس تيتشيتا

تصوير: صور موتورسبورت

وجاء ذلك نتيجة المنافسة بين أندريه لوتيرر سائق بورشه ونورمان ناتو، الذي أساء دخول المنعطف التاسع لينزلق باتجاه سيباستيان بويمي بطل موسم 2015-2016.

وبينما تمكن لوتيرر من مواصلة سباقه، إلا أن القسم الخلفي لسيارة بويمي بقي ضمن الحصى.

وتمكن دا كوستا مجدداً من إكمال إعادة الانطلاقة ومن دون مشاكل، قبل أن يتم استدعاء سيارة الأمان عندما خسر ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو السيطرة على سيارته عند الكبح في المنعطف الثاني، ليخرج إلى الحصى كذلك.

ولم يكد ينطلق السباق مجدداً حتى توقف مجدداً. وكان السبب هذه المرة ميتش إيفانز، الذي كان قد فعّل لتوه طور الهجوم، ومن ثم ارتطم بسيارة سيرجيو سيتي كامارا في المنعطف التاسع.

وذلك ما دفع البرازيلي نحو الحصى، بينما خرج كل من نيكو مولر وستوفيل فاندورن في نفس المنعطف ليتراجعا حتى المركزين 18 و19.

واصل دا كوستا السيطرة على السباق ليتصدر بفارق 4 ثوانٍ، بينما نجح دي فريز بالتقدم حتى المركز الثاني.

لكن دخولاً متأخراً لسيارة الأمان بسبب حادثة لوتيرر وإدواردو مورتارا، غيّر السباق رأساً على عقب.

حيث لم يبق أمام السيارات إلا لفتان لعبور خط النهاية.

أنطونيو فيليكس دا كوستا، تيتشيتا، نيك دي فريز، مرسيدس

أنطونيو فيليكس دا كوستا، تيتشيتا، نيك دي فريز، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

ووصل دا كوستا إلى الحدود القصوى لما بقي لديه من طاقة قبيل المنعطف الأول، ما منح ملاحقه دي فريز صدارة غير متوقعة بعد أن انطلق سائق مرسيدس من المركز السابع نتيجة عقوبة التراجع خمس مراكز بسبب حادثته في سباق روما السابق.

وبينما أبطأ الكثير من السائقين على المسار، سمح ذلك لسائق دراغون بينسكي، نيكو مولر، بالتقدم لينهي بمركز الوصافة غير المتوقع على الإطلاق، أما ستوفيل فاندورن الذي شُطب مركزه كحامل قطب الانطلاق الأول سابقاً، فقد استفاد من وقفة صيانة متأخرة ليكمل مراكز منصة التتويج بالمركز الثالث.

وخلف سائق مرسيدس، أحرز نيك كاسيدي سائق فيرجن المركز الرابع متقدماً على رينيه راست سائق أودي.

روبن فرينز أنهى سادساً، بينما تراجع دا كوستا حتى المركز السابع وأمام أليكس لين وسام بيرد.

يشار أن لوكاس دي غراسي، جايك دينيس وجون-إريك فيرن كانوا السائقين الوحيدين المتبقيين الذين أكملوا السباق رسمياً ولم يتم شطب نتائجهم.

نتيجة السباق

المركز   السائق الفريق التوقيت الفارق الفاصل الانسحاب النقاط
1   Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 48:20.547       25
2   Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 48:33.675 13.128 13.128   18
3   Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 48:45.433 24.886 11.758   15
4   New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 48:57.450 36.903 12.017   12
5   Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 49:12.197 51.650 14.747   10
6   Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 49:13.532 52.985 1.335   9
7   Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 49:30.085 1:09.538 16.553   9
8   United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 49:53.952 1:33.405 23.867   5
9   United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 49:56.556 1:36.009 2.604   2
10   Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 50:32.493 2:11.946 35.937   1
11   United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 51:27.608 3:07.061 55.115    
12   France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 52:40.129 4:19.582 1:12.521    
  لم ينهِ السباق United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 50:18.889 1:58.342   الانسحاب  
  لم ينهِ السباق United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 50:21.837 2:01.290 2.948 الانسحاب  
  لم ينهِ السباق France نورمان ناتو Monaco فانتوري 51:34.511 1 لفة 1 لفة الانسحاب  
  لم ينهِ السباق Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 40:29.984 4 لفة 3 لفة الانسحاب  
  لم ينهِ السباق Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 38:19.544 5 لفة 1 لفة الانسحاب  
  لم ينهِ السباق Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 38:19.825 5 لفة 0.281 الانسحاب  
  لم ينهِ السباق New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 30:04.248 9 لفة 4 لفة الانسحاب  
  لم ينهِ السباق Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 28:06.770 10 لفة 1 لفة الانسحاب  
  لم ينهِ السباق Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 20:04.584 14 لفة 4 لفة الانسحاب  
  لم ينهِ السباق Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 2:17.213 23 لفة 9 لفة الانسحاب  
    United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 48:22.651 2.104 46:05.438    
    United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 48:33.616 13.069 10.965    
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فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار

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فورمولا إي: فاندورن يخسر قطب الانطلاق الأول في فالنسيا جرّاء خرق قوانين الإطار
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