دي فريز يحرز الفوز بسباق فالنسيا الأغرب في تاريخ الفورمولا إي

في تغيير مفاجئ وغير متوقع لأحداث السباق، ورث دي فريز الفوز من متصدر السباق وحامل قطب الانطلاق الأول فيليكس دا كوستا، ليعبر خط النهاية محققاً فوزه الثاني في البطولة الكهربائية.

وجاء ذلك بعد انطلاقة خلف سيارة الأمان ودخولها أربع مرات خلال السباق ذي المسار المبلل، ما يعني أن أغلب الفرق تقريباً أخطأت في تقدير كمية الطاقة المتبقية لديها، لتعبر 12 سيارة فقط خط النهاية.

لكن، ألقت الفرق باللوم على الدخول المتكرر لسيارة الأمان، ما كان السبب وراء ما حصل.

وأدى ذلك إلى أغرب نهاية شهدتها سباقات الفورمولا إي في تاريخها الممتد على مدار سبعة مواسم.

وتصدر دا كوستا ركب المنافسين بعد أن تسبب المسار المبلل بانطلاقة السباق خلف سيارة الأمان للمرة الثالثة خلال ثلاث سباقات.

وامتلك صدارة وصلت إلى 1.7 ثانية مع نهاية اللفات الأولى، قبل أن تدخل سيارة الأمان للمرة الأولى.

أنطونيو فيليكس دا كوستا، دي.أس تيتشيتا تصوير: صور موتورسبورت

وجاء ذلك نتيجة المنافسة بين أندريه لوتيرر سائق بورشه ونورمان ناتو، الذي أساء دخول المنعطف التاسع لينزلق باتجاه سيباستيان بويمي بطل موسم 2015-2016.

وبينما تمكن لوتيرر من مواصلة سباقه، إلا أن القسم الخلفي لسيارة بويمي بقي ضمن الحصى.

وتمكن دا كوستا مجدداً من إكمال إعادة الانطلاقة ومن دون مشاكل، قبل أن يتم استدعاء سيارة الأمان عندما خسر ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو السيطرة على سيارته عند الكبح في المنعطف الثاني، ليخرج إلى الحصى كذلك.

ولم يكد ينطلق السباق مجدداً حتى توقف مجدداً. وكان السبب هذه المرة ميتش إيفانز، الذي كان قد فعّل لتوه طور الهجوم، ومن ثم ارتطم بسيارة سيرجيو سيتي كامارا في المنعطف التاسع.

وذلك ما دفع البرازيلي نحو الحصى، بينما خرج كل من نيكو مولر وستوفيل فاندورن في نفس المنعطف ليتراجعا حتى المركزين 18 و19.

واصل دا كوستا السيطرة على السباق ليتصدر بفارق 4 ثوانٍ، بينما نجح دي فريز بالتقدم حتى المركز الثاني.

لكن دخولاً متأخراً لسيارة الأمان بسبب حادثة لوتيرر وإدواردو مورتارا، غيّر السباق رأساً على عقب.

حيث لم يبق أمام السيارات إلا لفتان لعبور خط النهاية.

أنطونيو فيليكس دا كوستا، تيتشيتا، نيك دي فريز، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

ووصل دا كوستا إلى الحدود القصوى لما بقي لديه من طاقة قبيل المنعطف الأول، ما منح ملاحقه دي فريز صدارة غير متوقعة بعد أن انطلق سائق مرسيدس من المركز السابع نتيجة عقوبة التراجع خمس مراكز بسبب حادثته في سباق روما السابق.

وبينما أبطأ الكثير من السائقين على المسار، سمح ذلك لسائق دراغون بينسكي، نيكو مولر، بالتقدم لينهي بمركز الوصافة غير المتوقع على الإطلاق، أما ستوفيل فاندورن الذي شُطب مركزه كحامل قطب الانطلاق الأول سابقاً، فقد استفاد من وقفة صيانة متأخرة ليكمل مراكز منصة التتويج بالمركز الثالث.

وخلف سائق مرسيدس، أحرز نيك كاسيدي سائق فيرجن المركز الرابع متقدماً على رينيه راست سائق أودي.

روبن فرينز أنهى سادساً، بينما تراجع دا كوستا حتى المركز السابع وأمام أليكس لين وسام بيرد.

يشار أن لوكاس دي غراسي، جايك دينيس وجون-إريك فيرن كانوا السائقين الوحيدين المتبقيين الذين أكملوا السباق رسمياً ولم يتم شطب نتائجهم.

نتيجة السباق