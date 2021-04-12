دي فريز يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع بيرد في روما

حاول الفائز بسباق السعودية الأوّل تجاوز بيرد سائق جاغوار من الخطّ الداخلي للتسابق خلال اللفة الأخيرة من السباق الثاني في إيطاليا ضمن المعركة على المركز العاشر.

وفقد سائق مرسيدس دي فريز التحكم بالقسم الخلفي من سيارته بالاقتراب من المنعطف السابع. وفي حين نجح في تفادي الانزلاق، إلاّ أنّه اصطدم ببيرد الذي احتكّ بدوره بسائق نيسان أوليفر رولاند.

وتسبّب ذلك في انسحاب دي فريز وبيرد على الفور، ومع ذلك تمكّن رولاند من الوصول لخطّ النهاية والحفاظ على المركز التاسع. ثمّ تراجع للمركز السادس عشر بعد تطبيق عقوبة عشر ثوانٍ التي حصل عليها لاحتكاكه في وقت سابق بصاحب قطب الانطلاق الأوّل نيك كاسيدي.

وقال دي فريز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّها كانت حادثة تسابق".

وأضاف: "يجب أن يُقرّ كلانا بحرصنا على الهجوم والدفاع عن المركز".

وسلّط مراقبو السباق عقوبة التراجع لخمسة مراكز على شبكة الانطلاق على دي فريز في سباق فالنسيا الأوّل، كما حصل على نقطتَي عقوبة ليرتفع رصيده إلى ثمان نقاط عقوبة على رخصة القيادة.

من جهته أكّد بيرد أنّ خطأً داخل الفريق جعلهم غير واثقين من عدد اللفات المتبقية في السباق، ويرى دي فريز أنّ ذلك لعب دوراً في الحادث.

حيث قال: "لم يكن سام على علم بعدد اللفات المتبقية".

وأردف: "رفع قدمه عن دواسة الوقود في وقت مبكّر جداً. لستُ واثقاً إذا كانوا بصدد التفكير، ولكن التواصل بينهم كان ضعيفاً".

وتابع: "جعلني ذلك أتفاءل، لكن الأمر انتهى بشكل كارثي".

كما حصل بيرد على غرامة مالية تبلغ 2500 يورو لمغادرته السيارة دون الحصول على إذن.

ونتيجةً لارتطامها بالمقود، أشار بيرد – الذي لا زال يتصدر الترتيب أمام زميله ميتش إيفانز – بأنّ يده متورّمة.

وقال في هذا الصدد: "صراحةً، لستُ واثقاً بالكامل ممّا حصل. أخطأنا في تقدير عدد اللفات المتبقية، وأثّر ذلك عليّ".

وأكمل: "ثمّ حدث ما حدث عند أعلى التلّ. لستُ واثقاً بالكامل من ذلك".

واستطرد: "يبدو أنّني قمت بغلق المكابح، وقام دي فريز بغلق مكابحه بشكل أكبر. يجب أن أعرف إذا ما كنتُ بخير لأنّ يدي متورّمة".

على صعيدٍ آخر قال مدير مرسيدس إيان جايمس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ سائقه كان "مستاءً" جدّاً، في حين قال مدير فريق جاغوار جايمس باركلاي: "تورّمت يد سام بعض الشيء بعد ارتطامها بالمقود".

واستدرك: "سرعة الاقتراب كانت كبيرة للغاية. يبدو أنّ دي فريز فقط السيطرة على السيارة عند المطبّ أو ربّما كان يواجه مشكلة مع المكابح. كانت السرعة في نهاية المطاف كبيرة للغاية".

واسترسل: "لقد حالفنا الحظّ في حقيقة الأمر. كان بالإمكان أن يكون الضرر أسوأ من ذلك بكثير. لكنه لم يقم بذلك عن قصد".

واختتم: "من الواضح أنّ دي فريز ارتكب خطأً أو واجه مشكلة لأنّ ما حصل كان غريباً".