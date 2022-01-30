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دي فريز: معاناتي في سباق الدرعية الثاني بسبب الافتقار للوتيرة وتأخّر "أتاك مود"

أرجع نيك دي فريز معاناته في سباق جائزة الدرعيّة الثاني إلى الافتقار للوتيرة والتفعيل المتأخّر لنظام "أتام مود"، وذلك في طريقه للحلول عاشرًا.

دي فريز: معاناتي في سباق الدرعية الثاني بسبب الافتقار للوتيرة وتأخّر "أتاك مود"

أحرز سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأوّل من خلال سلسلة من اللفات الرائعة في التصفيات، بالرغم من أنّه اعترف بأنّ طلعته الأخيرة في النهائي كانت محبطة بالرغم من تغلّبه على إدواردو مورتارا بـ 0.005 ثانية.

وبعد أن تصدّر القسم الأوّل من السباق، تمكّن دي فريز من صدّ أيّ هجمات خلال دورة التفعيل الأولى لنظام "أتاك مود" وبقي في الصدارة.

لكنّ لوكاس دي غراسي – الذي كان رابعًا – أجبر الثلاثيّ أمامه على الإقدام على التفعيل الثاني مبكّرًا نسبيًا عبر التقدّم على زميله مورتارا وكذلك روبن فرينز، قبل أن يشقّ طريقه متجاوزًا دي فريز عند المنعطف الـ 18.

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واضطرّ دي فريز لتأخير تفعيل نظامه لبضع لفّات إضافيّة ليتراجع إثر ذلك إلى المركز العاشر بحلول نهاية السباق، وذلك بعد أن خسر العديد من المراكز إثر احتكاكٍ جمعه بجون إريك فيرن.

وقال الهولندي: "لم نكن سريعين بما فيه الكفاية ببساطة".

وأضاف: "كما كنّا متأخّرين بعض الشيء على صعيد تفعيل أتاك مود، وهو ما كان عاملًا في تراجعنا. يكون الوضع قاسيًا عندما تكون مفتقرًا للوتيرة".

وأكمل: "وفوق ذلك وبعد الاحتكاك بفيرن، فقد خسرت أربعة أو خمسة مراكز وهو ما كان سيّئًا للغاية".

وأردف: "لكن في النهاية أعتقد بأنّنا لم نكن سريعين بما فيه الكفاية. يُثبت ذلك أنّ الأمور قد تسير على نحوٍ سيّء، حتّى لو حظيت بعطلة نهاية أسبوعٍ قويّة حتّى تلك النقطة. مجال العمل ضيّقٌ جدًا ويُمكنك أن تخسر الكثير سريعًا نتيجة لذلك".

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فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني
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فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني
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