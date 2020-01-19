دي فريز سائق مرسيدس يشرح سبب خسارته لمنصّة تتويجه الأولى في الفورمولا إي

شقّ دي فريز طريقه إلى الأمام في الترتيب خلال المراحل الأخيرة من سباق سانتياغو المجهد في العاصمة التشيليّة – الذي فاز به ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو – وعبر خطّ النهاية ثالثًا أمام ميتش إيفانز سائق جاغوار.

لكنّ بطل موسم 2019 من بطولة الفورمولا 2 تراجع مباشرة إلى المركز الخامس نتيجة عقوب خمس ثوانٍ تلقّاها في السباق نتيجة ما وُصف في مرحلة أولى بـ "خرق تقنيّ".

وكشفت الوثائق لاحقًا أنّ سيارة الهولندي خرقت المادة 27.9 من اللوائح الرياضيّة للفورمولا إي المتعلّقة بالتعليمات التي توفّرها شركة مكلارين للتكنولوجيا التطبيقيّة التي تزوّد جميع الفرق بالبطاريّات فيما يتعلّق بدرجات الحرارة الدنيا لمبرّد البطاريّة.

وقال دي فريز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "واجهنا خرقًا في البطاريّة قبيل السباق. يُحاول الجميع تبريد البطاريّة قدر المستطاع قبل انطلاقة السباق وللأسف تجاوزنا المستوى المسموح به. ذلك مؤسفٌ، كان من المفترض أن تكون هذه منصّة تتويجي الأولى على الحلبة، لكنّ تلك الأخطاء تحدث، ارتكبت أخطاءً على الصعيد الشخصي، ذلك جزء من العمل".

وأضاف: "ضغطت حتّى المركز الخامس وأنا راضٍ عن سباقنا. قمنا بعملٍ جيّد، عانينا في البداية على صعيد الوتيرة والتموضع (تراجع من المركز الثامن إلى الـ 11 في اللفّة الخامسة)".

وأكمل: "لكن بدءًا من منتصف السباق فإنّ وتيرتنا كانت جيّدة حقًا وتقدّمنا بشكلٍ جيّد. كان التواصل جيّدًا لذا أنا سعيدٌ بالعمل الذي قمنا به في النهاية".

المزيد من العقوبات

كما تلقّى أربعة سائقين آخرين عقوبات لخروقات تقنيّة خلال السباق الثالث في سانتياغو.

إذ تلقّى ما كينغ هوا سائق نيو عقوبة 5 ثوانٍ أضيفت إلى زمنه لعدم احترامه لقدر الطاقة المتاح، إلى جانب عقوبة التوقّف لـ 10 ثوانٍ في خطّ الحظائر تمّ تحويلها إلى 45 ثانية لزمنه بعد السباق لعدم استخدامه وضع الهجوم في السباق.

من جانبهما تلقّى كلٌ من جيروم دامبروسيو وسيابستيان بويمي عقوبة العبور من خطّ الحظائر التي تمّ تحويلها إلى 30 ثانية لإفراطهما في إعادة توليد الطاقة. نتيجة لذلك تراجع بويمي من المركز السابع عند خطّ النهاية إلى الـ 13 في الترتيب الختاميّ.

أمّا أندريه لوتيرر سائق بورشه فقد شُطبت نتيجته بسبب تجاوزه لحدّ الـ 200 كيلو واط أثناء عدم تفعيل وضع الهجوم.