دي فريز: "الحظ اختارنا" للفوز بلقب هذا الموسم في الفورمولا إي

وصل الهولندي إلى السباق الختامي للموسم متصدراً للترتيب العام بفارق ثلاث نقاط فقط أمام إدواردو مورتارا سائق فانتوري، لكن مركز انطلاقته الـ 13 وضعه في موقع ضعيف لمحاولة السعي للفوز باللقب في برلين.

لكن، انتعشت آماله مجدداً عندما ارتطم مورتارا بسيارة جاغوار المتعثرة التي يقودها ميتش إيفانز خلال الانطلاقة، ما أخرجهما كلاهما من السباق.

وبعد إعادة انطلاق السباق خلف سيارة الأمان، كان جايك دينيس سائق بي ام دبليو، المرشح التالي للقب الذي يعاني من المشاكل، حيث تعرض لحادثة في مخرج المنعطف الأول فيما بدا أنه مشكلة ميكانيكية.

ومع انسحاب ثلاثة من منافسيه الأساسي في اللفات الأولى، وبقاء الآخرين خارج مراكز النقاط، تلقى دي فريز اللقب على طبق من ذهب.

لكنه واصل الضغط ليشق طريقه إلى الأمام، حيث وصل إلى المركز الثالث خلف نورمان ناتو زميل مورتارا، والمتصدر أوليفر رولاند سائق نيسان.

وبعد معركة قوية مع أليكسندر سيمز سائق ماهيندرا وأندريه لوتيرر سائق بورشه، وكذلك زميله ستوفيل فاندورن، اكتفى دي فريز بالمركز الثامن، ما كان كافياً له كي يحسم اللقب بفارق سبع نقاط عن مورتارا ضمن الترتيب العام النهائي.

ومع إكمال فاندورن لمراكز منصة التتويج ثالثاً، حققت مرسيدس بدورها لقب الفرق في البطولة ضمن ثاني موسم لها في البطولة الكهربائية، بعد أن كانت تتأخر بفارق 13 نقطة عن جاغوار قبل السباق الختامي.

وضمن معرض كلامه بعد أول لقب يحققه منذ فوزه بلقب الفورمولا 2 عام 2019، اعترف دي فريز أنه كان محظوظاً بما حصل في برلين، لكنه شدد على أن أداءه الشخصي يستحق اللقب.

فقال: "لا كلمات تعبّر عما جرى. المشاعر بدأت تتملكني حالياً! بالطبع أشعر بالأسف لما حصل مع ميتش وإدواردو لأنهما يستحقان اللقب كذلك، لقد كانت منافسة شديدة للغاية طوال الموسم".

وأكمل: "خاض الجميع أوقاتاً سيئة وأخرى جيدة، حظي أغلب السائقين تقريباً بفرصة المنافسة على اللقب في هذا الموسم".

وتابع: "أشعر بالامتنان الكبير جداً، وبالحظّ الذي اختارني. لكنني أعتقد أننا قدمنا سباقاً رائعاً وأنا فخور بذلك".

واسترسل: "الجميع كان يضغط بشكل كبير جداً وعملوا طوال الليل والنهار، وأنا ممتن لمنح هذه الجائزة إلى الفريق".

واختتم: "بالنسبة لي شخصياً، ما زلت أحتاج للتفكير فيما حصل. لم أستوعب كل ما جرى بعد. لقد مرت عشر سنوات منذ أن حققت لقب عالم، 2010 و2011 فزت مرتين في الكارتينغ و2019 في الفورمولا 2 تلك جميعها إنجازات تحت اسمي، وإضافة إنجاز آخر يشعرني بالسعادة".

ويبدو بأنّ مرسيدس تتجه للانسحاب من منافسات الفورمولا إي ومن المتوقّع أن تعلن رسميًا عن قرارها خلال الأيام المُقبلة، وذلك وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".