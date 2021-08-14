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دي فريز: التواجد ضمن العشرة الأوائل كان ممكنًا في برلين لولا ثقب الإطار

يعتقد نيك دي فريز متصدّر ترتيب بطولة الفورمولا إي أنّه كانت لديه فرصة للتواجد ضمن العشرة الأوائل في جائزة برلين لولا ثقب الإطار الذي تسبّب في تأخّره.

دي فريز: التواجد ضمن العشرة الأوائل كان ممكنًا في برلين لولا ثقب الإطار

دخل سائق مرسيدس جولة برلين المزدوجة الختاميّة متصدّرًا للترتيب العام بفارق ستّ نقاطٍ على إثر مركزيه الثانيين في لندن الشهر الماضي.

لكنّ معاناته في التصفيات هو وزميله ستوفيل فاندورن تركت الأوّل في المركز الـ 19 على شبكة الانطلاق.

وفشل الهولندي في تحقيق النقاط بعد اقتصاره على المركز الـ 22، حيث واجه ثقبًا في إطاره على إثر احتكاكه بأليكس لين سائق ماهيندرا ما أجبره على دخول خطّ الحظائر في اللفّة الـ 20 من أصل 38.

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وقال دي فريز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الحادثة: "من الواضح أنّنا تمتّعنا بوتيرة قويّة، وكنت أحاول تجاوزه. دافع بعدائيّة كبيرة للفّتين، وتقدّمت عليه. من ثمّ اصطدم بي عند المنعطف الأوّل".

وأضاف: "أعتقد بأنّه لم يكن من الذكيّ تبديد كلّ تلك الطاقة في القتال خلال تلك المرحلة من السباق. لم يكن ذلك ضروريًا".

وأكمل: "تسبّب لين في كسر صمام إطارنا الخلفيّ الأيسر. ربّما كانت لدينا فرصة للتواجد ضمن العشرة الأوائل، لكن كان ذلك كلّ ما بوسعنا فعله اليوم بالنظر إلى مركز انطلاقنا".

وبالرغم من يومه الصعب فإنّ دي فريز حافظ على صدارة البطولة متقدّمًا بثلاث نقاطٍ عن إدواردو مورتارا، الذي حلّ وصيفًا في هذا السباق.

يأتي ذلك على إثر خسارة ثنائيّ دي.اس تيشيتاه لثنائيّة متوقّعة قبل انهيارها وتراجعهما إلى المركزين السادس والسابع على التوالي.

وعندما سُئل إن كانت النتيجة قد صبّت لصالحه عبر فوز لوكاس دي غراسي سائق آودي، قال دي فريز: "أتّفق مع ذلك. لن أنفي أنّ الوضع كان ليكون أسوأ. لذا سأقبل بهذا، لكن علينا القيام بعملٍ أفضل الآن".

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