دي فريز: إضافة الوقت للسباقات في الفورمولا إي قد يؤدي إلى غياب المنافسة

كان القانون السابق لاستعمال الطاقة ينص على حذف كيلوواط من الطاقة لقاء كل دقيقة تمضيها السيارات خلف سيارة الأمان أو عند تطبيق الأعلام الصفراء على كامل المسار، وذلك بهدف دفع الفرق لإدارة الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

لكن في حالة فالنسيا العام الماضي، فإن فترة سيارة الأمان المطولة إضافة إلى اللفة الإضافية لم تكن في الحسبان بالنسبة للكثير من الفرق التي توقفت سياراتها لأنها لا تملك الطاقة الكافية لإكمال السباق حتى خط النهاية.

تغيرت هذه القوانين للموسم الثامن، حيث باتت تُمنح 45 ثانية إلى السباق مقابل كل دقيقة خلف سيارة الأمان، حتى 10 دقائق كحد أقصى.

ويرى دي فريز حامل اللقب أن القانون الجديد سيحل المشكلة، لكن الطاقة المتبقية ستعني أنه بوسع السائقين الحفاظ على مراكزهم وبالتالي توقف المنافسات وعدم حصول منافسة.

فقال: "أعتقد أن هذا سيخفف من خطورة انخفاض الطاقة، بحلول نهاية السباق".

وأكمل: "أعتقد أنه أمر مؤسف، لأن الجميع وبعد انتهاء فترة سيارة الأمان أو الأعلام الصفراء، فإن الجميع سيدخل في وضع الضغط إلى الحدود القصوى".

وأردف: "حينها تصبح المهمات صعبة للغاية، على سبيل المثال في لندن لسنا مضطرين لإدارة الطاقة بشكل كبير، لذا فإن التجاوزات قليلة، والمنافسة معدومة".

وتابع: "علاوة على أن الاستراتيجيات ستصبح أسهل، ولم تعد هناك أفضلية للاستراتيجيات الأذكى".

من جهته، كرر إدواردو مورتارا سائق فانتوري وجهة نظر دي فريز، فقال: "كما قال نيك، الضغط من قبل السائقين للحدود القصوى في نهاية السباق ليس جيداً على الإطلاق لناحية العرض المقدم".

واختتم: "سنرى كيف ستسير الأمور وما يمكننا استخلاصه من ذلك لاحقاً".