دي غراسي يهاجم حركة بويمي "الغبيّة" في سباق روما الثاني

بدا أنّ دي غراسي دُفع بأنف سيارة نيسان التي يقودها بويمي بالتوجّه إلى المنعطف السابع أثناء تنافسهما على المركز الثامن.

وانزلق دي غراسي، الذي انسحب من سباق السبت أثناء تواجده في الصدارة بسبب عطلٍ ميكانيكي، نحو الجدار قبل أن يتوقّف في منطقة الخروج الآمن نتيجة كسر نظام تعليقه.

وحصل بويمي على عقوبة 5 ثوانٍ أضيفت إلى زمنه بعد السباق، وهو ما أطاح به من المركز السابع إلى العاشر في النهاية، إلى جانب نقطتَي عقوبة على رخصة قيادته.

وقال دي غراسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا يوجد منظوري أو منظورٌ آخر".

وأضاف: "هناك منظور القوانين ومراقبي السباق. حصل بويمي على عقوبة، لكنّها كانت حركة غبيّة للغاية".

وأردف: "كان بطيئًا ببساطة طوال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة في السباق. كنت بصدد إكمال سباقي بشكلٍ طبيعي وكان هو في وضع الهجوم وكان يُحاول تجاوزي".

وأكمل: "كان بوسعه تجاوزي في الحقيقة. كان أمامه سباقٌ كاملٌ متبقٍ، ولم يكن في عجلة من أمره. قرّر التوجّه إلى الخطّ الخارجيّ في اللحظة الأخيرة".

وواصل شرحه بالقول: "انتهى به الأمر بلمس القسم الخلفي من سيارتي وانتهى سباقي وسباقه كذلك. ذلك مؤسف".

من جانبه قال بويمي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": من الواضح أنّني تلقيت عقوبة لقاء ذلك. لا أتّفق معها لأكون صادقًا. لكن هكذا جرت الأمور".

وأكمل: "برأيي فقد تحرّك في وقتٍ متأخّرٍ جدًا ولم يكن بوسعي الاستجابة. حالما التزمت بالمحاولة فقد تحرّك هو إلى اليسار وتلامسنا في مرحلة ما".