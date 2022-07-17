دي غراسي: حادثي في نيويورك هو "الأكبر في مسيرتي في الفورمولا إي"
اعترف لوكاس دي غراسي أن الحادث الذي تعرض له في سباق جائزة نيويورك في الفورمولا إي كان "الأكبر في مسيرته في البطولة"، كما أشاد بمعدات السلامة على السيارة والتي ضمنت عدم تعرّض أحد للأذى.
ساهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت فجأة في اللفة 30 من سباق حلبة بروكلين في انزلاق سيارة المتصدر نيك كاسيدي وارتطامه بالحواجز عند المنعطف السادس، والذي تبعه إليه دي غراسي كذلك.
كما اصطدم ستوفيل فاندورن كذلك بالسيارتين المتوقفتين، ما تسبب في النهاية برفع العلم الأحمر الذي أنهى بدوره السباق مبكرًا بعد اتّخاذ المراقبين قرارًا بعدم استئناف الحدث.
وسُمع دي غراسي قبل الحادث وهو يتذمّر عبر اللاسلكي بأن الأجواء "غير قابلة للقيادة فيها" قبل وقوع الحادث بين الثلاثي.
واعترف البرازيلي بأنه ارتطم بسيارة كاسيدي على سرعة 100 كلم/س، حيث أشاد بعوامل السلامة على هياكل الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي والتي ساهمت بخروج السائقين الثلاثة دون التعرض لأذى رغم الأضرار الجسيمة على السيارات.
فقال: "السيارات كانت تنزلق بشكل كبير جدًا، حتى على المقاطع المستقيمة، وأخبرت الفريق عبر الراديو وقلت بأنه لا يمكن القيادة في هذه الأجواء، وأن ذلك ليس آمنًا".
وأضاف: "وجاء القرار من فيا متأخرًا بعض الشيء ما تسبب بهذا الحادث الكبير عند المنعطف السادس".
وتابع: "لكن لحسن الحظ فإن السيارات آمنة جدًا، إذ أن ذلك كان على الأرجح الحادث الأكبر الذي أتعرض له في مسيرتي في الفورمولا إي".
وأكمل: "خرجت من دون مشاكل، والسيارة كانت مدمّرة تمامًا، لكن ذلك يظهر مدى جودة السلامة على هذه السيارات".
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دي غراسي: حادثي في نيويورك هو "الأكبر في مسيرتي في الفورمولا إي"
اعترف لوكاس دي غراسي أن الحادث الذي تعرض له في سباق جائزة نيويورك في الفورمولا إي كان "الأكبر في مسيرته في البطولة"، كما أشاد بمعدات السلامة على السيارة والتي ضمنت عدم تعرّض أحد للأذى.