دي غراسي: تيكيتاه وجاغوار في "كوكب آخر"

أحرز فريق "تيكيتاه" الفوز بالسباق من قطب الانطلاق الأول على يد أنطونيو فيليكس دا كوستا، بينما شقّ زميله جون-إريك فيرن طريقه من المركز 11 إلى الثالث.

من ناحية جاغوار، فقد تأهل ميتش إيفانز إلى جانب دا كوستا وبسهولة إلى "سوبر بول"، ونجح في التقدم من آخر الترتيب إلى المراكز الستة الأولى.

دي غراسي بالمقابل تقدم خلال السباق لينهي سابعاً خلف إيفانز، وحين سُئِل إن كان قد تفاجأ بوتيرة جاغوار، أجاب في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كانت وتيرة مذهلة جداً. لقد كانوا أسرع وبطاقة أكبر، كانوا في كوكب آخر".

وأكمل: "أعتقد أن تيكيتاه وجاغوار كانا في كوكب آخر بالمقارنة مع بقيتنا".

ويحتل دي غراسي المركز الخامس في الترتيب مع نهاية سباق مراكش، لكنه لم يصل إلى منصة التتويج إلا مرة واحدة من أصل خمسة سباقات مع 38 نقطة فقط مقارنة مع دا كوستا المتصدر صاحب الـ 67 نقطة.

"حالياً لسنا ضمن الفرق الثلاثة الأولى لناحية الأداء، وكذلك الحال كان صعباً في التصفيات، لكننا كنا قادرين على التماسك أكثر خلال السباق" قال دي غراسي.

وتابع: "لكن ليس وكأننا نمتلك الأداء السابق خاصتنا، الأفضلية، التي تمنحنا القدرة على التقدم من المركز 12 أو 13 إلى 3 أو 4. الآن الوضع صعب جداً، لكنني أسجل النقاط في كل سباق. أقوم بكل ما بوسعي بالوتيرة التي أمتلكها".

وأردف: "في الوقت الراهن، أعتقد أننا لم نصل إلى أقصى قدرات السيارة. لدينا بعض الوقت للتفكير بذلك".

واختتم: "في مراكش، أثبتنا أننا تحسنا بالفعل، لكننا لسنا ضمن مستوى الفرق الثلاثة الأولى بعد".