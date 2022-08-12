دي غراسي: إنّه لامتيازٌ أن أشارك في جميع سباقات الفورمولا إي الـ 100

انطلقت سلسلة سباقات السيارات الكهربائيّة في 2014 مع الكثير من الشكوك آنذاك، لكنّها فرضت نفسها تدريجيًا كواحدة من أبرز السلاسل الصاعدة إلى أن حصلت على لقب بطولة عالم رسميّة تحت مظلّة الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا".

ويُعدّ دي غراسي وسام بيرد السائقَين الوحيدين المُشاركين في جميع سباقات الفورمولا إي الـ 98 المقامة حتّى الآن، وسيُتمّان عتبة الـ 100 عبر جولة سيول المزدوجة نهاية هذا الأسبوع لاختتام موسم 2021-2022.

وقال البرازيلي ضمن لقاء صحفي مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنّه لامتيازٌ أنّني شاركت في جميع سباقات الفورمولا إي بالوصول إلى السباق الـ 100 في سيول، لم تكن مسيرتي لتكون بهذا الشكل من دون الفورمولا إي".

وأضاف: "أعتقد بأنّها فتحت لي الكثير من الأبواب، والأعمال، وجمعت الاستدامة مع رياضة المحرّكات".

وقال دي غراسي أنّه لاحظ تطوّرًا كبيرًا في البطولة على مرّ الأعوام، مؤكّدًا على أنّها فرضت نفسها بين بطولات القمّة.

وقال: "أعتقد بأنّ البطولة تطوّرت، بوسع الجميع رؤية ذلك، تغيّرت البطولة بشكلٍ كبير منذ الموسم الأوّل".

وأردف: "مرّت بعدّة مراحل، من مجموعة شكوك، إلى شيء واعد، إلى بطولة أوفت بتلك الوعود".

وأكمل: ""كلّ شركة، سواءً كانت في الرياضة أو غيرها، تمرّ بعدّة دورات، الابتكار، والنضج، والابتكار مجدّدًا والتقدّم".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ الفورمولا إي كرّست نفسها كبطولة مهمّة، لم تعد مجرّد وعود، ليست أضخم من الفورمولا واحد، نرى أين ستكون الفورمولا إي في المستقبل، ستُواصل نموّها الطبيعي".

وواصل شرحه بالقول: "لن تنفجر شعبيّتها فجأة، أو ستنهار فجأة، بل ستواصل النموّ بنسقٍ حثيث. كان هناك المصنّعين خلال الدورة الأولى، وهناك آخرون الآن، وقد يعود البعض في المستقبل، هذا هو الأمر ذاته في رياضة المحرّكات بشكلٍ عام، حتّى في الفورمولا واحد".

واختتم: "أعتقد بأنّ الأمر الرائع المقبل في الفورمولا إي سيكون الجيل الثالث من السيارات، إنّها سيارات أسرع بكثير وأصغر وأخفّ".