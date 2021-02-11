"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

تواجدت "دي اس" في البطولة الكهربائية منذ موسم 2015/2016، إذ وبعد انتهاء شراكتها مع "فيرجن ريسينغ"، تعاونت منذ موسم 2018/2019 مع الفريق الصيني "تيتشيتاه" وتمكّنت من حصد لقبين متتاليين للفرق مع سائقيها جان-إريك فيرن وأنطونيو فيلكس دا كوستا.

ويأتي التزام "دي اس" مع البطولة بعد إعلان "ماهيندرا ريسينغ" كذلك خلال التجارب الشتوية العام الماضي التزامها مع حزمة القوانين الجديدة، والتي ستسمح بسيارات أخف وأسرع.

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وتعقيبًا على ذلك، قال جايمي رايغل المدير التنفيذي للفورمولا إي: "كانت دي اس من بين أوّل المصنعين الذي انضموا للفورمولا إي عندما بدأت الفرق بتطوير المحركات لسياراتها، إذ أنّه من المُلهم رؤية العدد الهائل من المركبات الكهربائية التي قاموا بتقديمها إلى الشوارع منذ ذلك الحين".

وأضاف: "أنا سعيد بأنّ الفريق الذي حصد لقبين متتاليين في الفورمولا إي قد أمّن مكانه على شبكة الانطلاق للموسم التاسع، بينما أكّد في ذات الوقت مكانة الفورمولا إي كرائدة في عالم التكنولوجيا ومنصّة تسويقية لأبرز مصنّعي السيارات".

ويمثّل هذا الإعلان دليلًا على الثقة في الفورمولا إي، إذ يأتي مع تقييم كل من مكلارين ريسينغ وألبين-لوتس لخطوة المشاركة في السلسلة.

كما يعقُب إعلان كل من آودي و"بي ام دبليو" انسحابهما من ساحة البطولة مع نهاية موسم 2020/2021.

وهو ما دفع العديد من الفرق في الفورمولا إي، بما فيها نيسان وبورشه، لإصدار بيانات تؤكّد فيها التزامها بالبقاء في البطولة.

كما أنّه من المتوقّع أن توقّع مرسيدس كذلك على الالتزام بحزمة قوانين الجيل الثالث في المستقبل القريب، بينما تخطط لإعادة هيكلة فريقها في الفورمولا إي كي تتمّ إدارته بشكل رئيسي من مقرها في براكلي.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ إطلاق سيارة الجيل الثالث من المقرر أن يكون في وقت لاحق من ربيع هذا العام.

من جانبه، علّق بيتريس فوشيه المدير العام لـ"دي اس أوتوموبيلز" على التزام فريقه مع البطولة قائلًا: "الاتّجاه الكهربائي هو جوهر الاستراتيجية العالمية لدي اس أوتوموبيلز، حيث كنّا أوّل صانع سيارات رفيع المستوى يدخل منافسات الفورمولا إي، إذ استفادت علامتنا بشكل كبير من العلم والنجاحات التي حققناها في البطولة، على صعيدي التطوير والوعي بالعلامة التجارية".