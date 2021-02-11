فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة
26 فبراير
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
24 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا إي
جائزة موناكو
08 مايو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سيول
23 مايو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
19 يونيو
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن
24 يوليو
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
25 يوليو
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / أخبار عاجلة

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

المشاركات
التعليقات
"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

باتت "دي اس أوتوموبيلز" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يوقّع على الالتزام خلال حقبة الجيل الثالث المُقبلة والتي سيتمّ تقديم قوانينها في موسم 2022/2023.

تواجدت "دي اس" في البطولة الكهربائية منذ موسم 2015/2016، إذ وبعد انتهاء شراكتها مع "فيرجن ريسينغ"، تعاونت منذ موسم 2018/2019 مع الفريق الصيني "تيتشيتاه" وتمكّنت من حصد لقبين متتاليين للفرق مع سائقيها جان-إريك فيرن وأنطونيو فيلكس دا كوستا.

ويأتي التزام "دي اس" مع البطولة بعد إعلان "ماهيندرا ريسينغ" كذلك خلال التجارب الشتوية العام الماضي التزامها مع حزمة القوانين الجديدة، والتي ستسمح بسيارات أخف وأسرع.

اقرأ أيضاً:

وتعقيبًا على ذلك، قال جايمي رايغل المدير التنفيذي للفورمولا إي: "كانت دي اس من بين أوّل المصنعين الذي انضموا للفورمولا إي عندما بدأت الفرق بتطوير المحركات لسياراتها، إذ أنّه من المُلهم رؤية العدد الهائل من المركبات الكهربائية التي قاموا بتقديمها إلى الشوارع منذ ذلك الحين".

وأضاف: "أنا سعيد بأنّ الفريق الذي حصد لقبين متتاليين في الفورمولا إي قد أمّن مكانه على شبكة الانطلاق للموسم التاسع، بينما أكّد في ذات الوقت مكانة الفورمولا إي كرائدة في عالم التكنولوجيا ومنصّة تسويقية لأبرز مصنّعي السيارات".

ويمثّل هذا الإعلان دليلًا على الثقة في الفورمولا إي، إذ يأتي مع تقييم كل من مكلارين ريسينغ وألبين-لوتس لخطوة المشاركة في السلسلة.

كما يعقُب إعلان كل من آودي و"بي ام دبليو" انسحابهما من ساحة البطولة مع نهاية موسم 2020/2021.

وهو ما دفع العديد من الفرق في الفورمولا إي، بما فيها نيسان وبورشه، لإصدار بيانات تؤكّد فيها التزامها بالبقاء في البطولة.

كما أنّه من المتوقّع أن توقّع مرسيدس كذلك على الالتزام بحزمة قوانين الجيل الثالث في المستقبل القريب، بينما تخطط لإعادة هيكلة فريقها في الفورمولا إي كي تتمّ إدارته بشكل رئيسي من مقرها في براكلي.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ إطلاق سيارة الجيل الثالث من المقرر أن يكون في وقت لاحق من ربيع هذا العام.

اقرأ أيضاً:

من جانبه، علّق بيتريس فوشيه المدير العام لـ"دي اس أوتوموبيلز" على التزام فريقه مع البطولة قائلًا: "الاتّجاه الكهربائي هو جوهر الاستراتيجية العالمية لدي اس أوتوموبيلز، حيث كنّا أوّل صانع سيارات رفيع المستوى يدخل منافسات الفورمولا إي، إذ استفادت علامتنا بشكل كبير من العلم والنجاحات التي حققناها في البطولة، على صعيدي التطوير والوعي بالعلامة التجارية".

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة

المقال السابق

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: أبرز النقاط من صفقة هاميلتون الجديدة مع مرسيدس

2
فورمولا إي

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

3
فورمولا 1

الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات

46دقيقة
أحدث الأخبار
"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث
فورمولا إي

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة
فورمولا إي

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة

21س
مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"
فورمولا إي

مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"

10-02-2021
إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ
فورمولا إي

إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ

09-02-2021
ترسانة ألمانية خالصة استعداداً لموسم بورشه الثاني في الفورمولا إي
فورمولا إي

ترسانة ألمانية خالصة استعداداً لموسم بورشه الثاني في الفورمولا إي

05-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
فورمولا إي: التجارب الرسمية لفريق مرسيدس في فالنسيا 01:57
فورمولا إي
12-12-2020

فورمولا إي: التجارب الرسمية لفريق مرسيدس في فالنسيا

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع جايمي ريغل 22:00
فورمولا إي
14-09-2020

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع جايمي ريغل

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات 02:17
فورمولا إي
30-07-2020

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي 03:26
فورمولا إي
30-07-2020

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward# 24:32
فورمولا إي
08-05-2020

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward#

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: أبرز النقاط من صفقة هاميلتون الجديدة مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: أبرز النقاط من صفقة هاميلتون الجديدة مع مرسيدس

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات

أحدث الأخبار

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

"دي اس" ثاني مصنّع في الفورمولا إي يعلن التزامه بقوانين الجيل الثالث

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

الفورمولا إي تضع عقوبات مالية إضافية للحد من مغادرة المصنعين للبطولة

مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"

إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار

إقامة جولة الفورمولا إي في السعودية "لم تكن أبداً" موضع شكّ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.