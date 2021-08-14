فورمولا إي: دينيس يواصل صدارته للتجارب الحرة الثانية في برلين

البريطانيّ الذي وقع عقداً مع أندريتي أوتوسبورت لموسم 2022، عزز من صدارته لترتيب أسرع الأزمنة الذي حققه في التجارب الحرة الأولى، بتسجيل أسرع الأزمنة مجدداً في الثانية صباح اليوم السبت.

وسجل سائق بي أم دبليو أندريتي دقيقة و06.228 ثانية وبفارق 0.154 ثانية أمام أقرب ملاحقيه لوكاس دي غراسي سائق أودي.

وأكمل دينيس لفته السريعة قبل ثلاث دقائق من نهاية الحصة وكان حينها يمتلك أفضلية تزيد عن ثلاثة أعشار الثانية بقليل.

لكن دي غراسي نجح بتقليص ذلك الفارق محرزاً المركز الثاني ليتقدم على دي فريز سائق مرسيدس متصدر الترتيب العام الحالي.

المركز الرابع حققه روبن فرينز الذي تعرض لاحتكاك طفيف بالجدار في بداية الحصة لكنه واصل تسجيل أزمنة ثابتة لينهي أمام باسكال فيرلاين سائق بورشه.

ماكسيميليان غونتر زميل دينيس والذي سجل ثالث أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى، اكتفى بالمركز السادس متقدماً على ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس.

أما أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل اللقب فقد تقدم على الفائز باللقب مرتين وزميله في دي.أس تيتشيتا، جون-إريك فيرن، ليحتلا المركزين الثامن والتاسع على التوالي.

بينما أكمل نورمان ناتو ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح فانتوري.

نتيجة التجارب الحرة الثانية في برلين