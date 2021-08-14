تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين التالي / فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين
فورمولا إي / جائزة برلين 1 تقرير التجارب

فورمولا إي: دينيس يواصل صدارته للتجارب الحرة الثانية في برلين

سجل جايك دينيس مرة أخرى أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الثانية للجولة الختامية في الموسم الحالي لبطولة فورمولا إي الكهربائية، أمام لوكاس دي غراسي ونيك دي فريز متصدر الترتيب.

فورمولا إي: دينيس يواصل صدارته للتجارب الحرة الثانية في برلين

البريطانيّ الذي وقع عقداً مع أندريتي أوتوسبورت لموسم 2022، عزز من صدارته لترتيب أسرع الأزمنة الذي حققه في التجارب الحرة الأولى، بتسجيل أسرع الأزمنة مجدداً في الثانية صباح اليوم السبت.

وسجل سائق بي أم دبليو أندريتي دقيقة و06.228 ثانية وبفارق 0.154 ثانية أمام أقرب ملاحقيه لوكاس دي غراسي سائق أودي.

وأكمل دينيس لفته السريعة قبل ثلاث دقائق من نهاية الحصة وكان حينها يمتلك أفضلية تزيد عن ثلاثة أعشار الثانية بقليل.

لكن دي غراسي نجح بتقليص ذلك الفارق محرزاً المركز الثاني ليتقدم على دي فريز سائق مرسيدس متصدر الترتيب العام الحالي.

المركز الرابع حققه روبن فرينز الذي تعرض لاحتكاك طفيف بالجدار في بداية الحصة لكنه واصل تسجيل أزمنة ثابتة لينهي أمام باسكال فيرلاين سائق بورشه.

ماكسيميليان غونتر زميل دينيس والذي سجل ثالث أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى، اكتفى بالمركز السادس متقدماً على ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس.

أما أنطونيو فيليكس دا كوستا حامل اللقب فقد تقدم على الفائز باللقب مرتين وزميله في دي.أس تيتشيتا، جون-إريك فيرن، ليحتلا المركزين الثامن والتاسع على التوالي.

بينما أكمل نورمان ناتو ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح فانتوري.

نتيجة التجارب الحرة الثانية في برلين

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 17 1:06.228    
2 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 14 1:06.382 0.154 0.154
3 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 22 1:06.547 0.319 0.165
4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 13 1:06.625 0.397 0.078
5 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 17 1:06.630 0.402 0.005
6 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 13 1:06.646 0.418 0.016
7 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 22 1:06.693 0.465 0.047
8 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 19 1:06.711 0.483 0.018
9 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 17 1:06.714 0.486 0.003
10 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 17 1:06.716 0.488 0.002
11 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 14 1:06.732 0.504 0.016
12 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 16 1:06.754 0.526 0.022
13 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 17 1:06.760 0.532 0.006
14 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 17 1:06.783 0.555 0.023
15 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 16 1:06.794 0.566 0.011
16 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 16 1:06.800 0.572 0.006
17 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 14 1:06.857 0.629 0.057
18 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 14 1:06.882 0.654 0.025
19 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 18 1:07.053 0.825 0.171
20 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 15 1:07.056 0.828 0.003
21 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 19 1:07.071 0.843 0.015
22 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:07.109 0.881 0.038
23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 16 1:07.178 0.950 0.069
24 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 14 1:07.359 1.131 0.181
المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين

المقال السابق

فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين

المقال التالي

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو: ألبين خسرت أفضلية كبيرة لصالح مكلارين في 2021

2
موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

3
فورمولا إي

مقابلة حصرية مع نيك دي فريز: الفوز بلقب الفورمولا إي يفتح المزيد من الأبواب والفرص

4
فورمولا إي

"فيا" تتحرّك لتُغلق ثغرة سيارة الأمان في الفورمولا إي

22 س
5
فورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني

1 س
أحدث الأخبار
فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني
فورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني

1 س
فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين
فورمولا إي

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين

5 س
فورمولا إي: دينيس يواصل صدارته للتجارب الحرة الثانية في برلين
فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس يواصل صدارته للتجارب الحرة الثانية في برلين

7 س
فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين
فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين

22 س
"فيا" تتحرّك لتُغلق ثغرة سيارة الأمان في الفورمولا إي
فورمولا إي

"فيا" تتحرّك لتُغلق ثغرة سيارة الأمان في الفورمولا إي

22 س
أحدث ملفات الفيديو
ThinkingForward مع سوزي وولف 14:03
فورمولا إي
22-07-2021

ThinkingForward مع سوزي وولف

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022 03:29
فورمولا إي
06-05-2021

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول 07:06
فورمولا إي
28-04-2021

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني 00:48
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني 00:30
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني

جايك دينيس More from
جايك دينيس
فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما جائزة روما
فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس يلقي اللوم على غياب الأعلام الصفراء في حادثة التجارب الحرة في روما

بلانبان للتحمل: فريق "آر-موتورسبورت" يحرز المركز الأول في سيلفرستون
بلانبان للتحمّل

بلانبان للتحمل: فريق "آر-موتورسبورت" يحرز المركز الأول في سيلفرستون

الكشف عن قائمة المشاركين في تجارب الفورمولا واحد في برشلونة
فورمولا 1

الكشف عن قائمة المشاركين في تجارب الفورمولا واحد في برشلونة

More from
بي ام دبليو اندريتي موتورسبورت
فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا سباق فالنسيا الأول
فورمولا إي

فورمولا إي: غونتر يتصدر التجارب الحرة لجولة فالنسيا

جولة الدرعية للفورمولا إي: سيمز يمنح "بي أم دبليو" قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني جائزة الدرعية 2
فورمولا إي

جولة الدرعية للفورمولا إي: سيمز يمنح "بي أم دبليو" قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني

الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول جولة الدرعية
فورمولا إي

الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو: ألبين خسرت أفضلية كبيرة لصالح مكلارين في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: ألبين خسرت أفضلية كبيرة لصالح مكلارين في 2021

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

مقابلة حصرية مع نيك دي فريز: الفوز بلقب الفورمولا إي يفتح المزيد من الأبواب والفرص
فورمولا إي فورمولا إي

مقابلة حصرية مع نيك دي فريز: الفوز بلقب الفورمولا إي يفتح المزيد من الأبواب والفرص

"فيا" تتحرّك لتُغلق ثغرة سيارة الأمان في الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي

"فيا" تتحرّك لتُغلق ثغرة سيارة الأمان في الفورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني

نيوي: التسييس في مواجهة ريد بُل بلغ مستويات منقطعة النظير في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

نيوي: التسييس في مواجهة ريد بُل بلغ مستويات منقطعة النظير في الفورمولا واحد

جذور فريق مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

جذور فريق مرسيدس في الفورمولا واحد

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

أحدث الأخبار

فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دي غراسي يخرج منتصرًا من سباق برلين الأوّل الجنوني

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في برلين وكارثة للمتصدّرين

فورمولا إي: دينيس يواصل صدارته للتجارب الحرة الثانية في برلين
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس يواصل صدارته للتجارب الحرة الثانية في برلين

فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دينيس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في برلين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.