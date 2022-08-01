دينيس: سباق لندن الثاني للفورمولا إي "من بين الأكثر صعوبة في مسيرتي"

أحرز دينيس سائق أندريتي قطب الانطلاق الأوّل لليوم الثاني على التوالي، وكان يسعى لتحقيق فوزه الثاني في غضون يومين على أرضه في لندن.

لكنّه واجه تحديًا قويًا من قبل دي غراسي الذي تمتّع بالكلمة العليا في النهاية على صعيد الوتيرة.

وقال دينيس: "أعتقد بأنّه كان أحد أكثر السباقات صعوبة في مسيرتي بأكملها".

وأضاف: "اعتقدت بأنّ سباق الأمس كان صعبًا، لكن أعتقد بأنّ لوكاس كان أسرع بشكلٍ عام هذا اليوم وكان خلفي في البداية ويضغط عليّ".

وأكمل: "كانت الوتيرة في المقدّمة لا ترحم. حاولت الضغط إثر ذلك، لكنّه لاحقني. كان سباقًا متطلّبًا على صعيد الإطارات والسائقين والسيارات. لم يكن العبور على الحفف سهلًا، لكنّ المركز الثاني مُستحقٌ في النهاية".

وقال البريطاني أنّه ارتكب خطأً في أحد تفعيليه لنظام "أتاك مود"، لكنّه شعر بأنّ إطاراته كانت تعاني بشكلٍ كبير بحلول نهاية السباق لضمان تمتّع دي غراسي بالأفضليّة.