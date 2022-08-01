دينيس: سباق لندن الثاني للفورمولا إي "من بين الأكثر صعوبة في مسيرتي"
شعر جايك دينيس أنّ سباق جائزة لندن الثاني للفورمولا واحد "كان أحد أكثر السباقات صعوبة في مسيرته"، وذلك بعد حُرم من تحقيق فوزٍ مزدوجٍ من قبل لوكاس دي غراسي.
أحرز دينيس سائق أندريتي قطب الانطلاق الأوّل لليوم الثاني على التوالي، وكان يسعى لتحقيق فوزه الثاني في غضون يومين على أرضه في لندن.
لكنّه واجه تحديًا قويًا من قبل دي غراسي الذي تمتّع بالكلمة العليا في النهاية على صعيد الوتيرة.
وقال دينيس: "أعتقد بأنّه كان أحد أكثر السباقات صعوبة في مسيرتي بأكملها".
وأضاف: "اعتقدت بأنّ سباق الأمس كان صعبًا، لكن أعتقد بأنّ لوكاس كان أسرع بشكلٍ عام هذا اليوم وكان خلفي في البداية ويضغط عليّ".
وأكمل: "كانت الوتيرة في المقدّمة لا ترحم. حاولت الضغط إثر ذلك، لكنّه لاحقني. كان سباقًا متطلّبًا على صعيد الإطارات والسائقين والسيارات. لم يكن العبور على الحفف سهلًا، لكنّ المركز الثاني مُستحقٌ في النهاية".
وقال البريطاني أنّه ارتكب خطأً في أحد تفعيليه لنظام "أتاك مود"، لكنّه شعر بأنّ إطاراته كانت تعاني بشكلٍ كبير بحلول نهاية السباق لضمان تمتّع دي غراسي بالأفضليّة.
أحدث الأخبار
دينيس: سباق لندن الثاني للفورمولا إي "من بين الأكثر صعوبة في مسيرتي"
شعر جايك دينيس أنّ سباق جائزة لندن الثاني للفورمولا واحد "كان أحد أكثر السباقات صعوبة في مسيرته"، وذلك بعد حُرم من تحقيق فوزٍ مزدوجٍ من قبل لوكاس دي غراسي.
فورمولا إي: دي غراسي يشرح الاستراتيجيّة التي فاز بها بسباق لندن الثاني
شرح لوكاس دي غراسي التكتيك الذي اتّبعه في طريقه لتحقيق الفوز بالسباق الثاني في جائزة لندن المزدوجة، والذي عرف تغلّبه على جايك دينيس ضمن معركة استراتيجيّة شرسة.
فورمولا إي: دي غراسي يحرم دينيس من الفوز في لندن وفاندورن يضع يده على معركة اللقب
حرم لوكاس دي غراسي خصمه جايك دينيس من الفوز بسباق لندن للفورمولا إي عبر استراتيجية محكمة، بينما باتت قبضة ستوفيل فاندورن محكمة على معركة اللقب بالتوجه إلى جولة سيول الختامية.
فورمولا إي: دينيس يحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في لندن
أحرز جايك دينيس قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي له لسباق لندن في الفورمولا إي، متقدماً على لوكاس دي غراسي.