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فريق دراغون/بينسكي أوتوسبورت: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

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فريق دراغون/بينسكي أوتوسبورت: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
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لطالما كان فريق دراغون/بينسكي أوتوسبورت أحد فرق البطولة منذ موسمها الأول في 2014، وشارك في جميع السباقات حتى الآن. أسسه جاي بينسكي عام 2007، ويعتبر الفريق الأمريكي الكامل الوحيد في الفورمولا إي.

باعتباره مشاركاً منذ أول سباقات البطولة الكهربائية: بكين 2014، فإن تاريخ الفريق يمتد طوال تاريخ الفورمولا إي بعد سبع سنواتٍ ضمن منافسات إندي كار. ويتخذ الفريق من لوس أنجليس، كاليفورنيا، مقراً له بالإضافة إلى مركز عمل إضافي في سيلفرستون البريطانية.

بدأ الفريق مشواره في البطولة بقوة، حيث أنهى الموسم الأول بمركز الوصافة خلف فريق رينو إي.دامس، قبل التراجع إلى المركز الرابع في الموسم التالي. وشهد الموسم الثالث شراكته مع "فارادي فيوتشر" المصنّع الكاليفورنيّ للسيارات الكهربائية، ليصبح اسم الفريق فاراداي فيوتشر دراغون ريسينغ ويحتلّ المركز الثامن الإجمالي مع 41 نقطة.

أما في موسم 2017-2018، افترق الفريق مجدداً عن راعيه، ليعود اسمه دراغون، مع تشكيلة من خوسيه ماريا لوبيز وجيروم دامبروسيو، لكن ترتيبه العامّ كان سيئاً، حيث اكتفى بالمركز ما قبل الأخير.

 

الفريق

السائق

السائق

دراغون/بينسكي أوتوسبورت

سيرجيو سيتي كامارا

نيكو مولر

عدد المشاركات

69

6

10

منصات التتويج

9

0

0

الانتصارات

2

0

0

وعاد في الموسم التالي ضمن شراكة مع راعٍ إيطالي، ليصبح اسمه "جيوكس دراغون"، وبتشكيلة تألفت من لوبيز وماكسيميليان غونتر الناشئ، لكن الفريق واجه أصعب موسم له على الإطلاق مكتفياً بالمركز العاشر ضمن الترتيب العام، من دون تحقيق أية منصة تتويج.

وشهد الموسم السادس ضمّ برندون هارتلي سائق بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" السابق، وكذلك نيكو مولر سائق التطوير والتجارب السابق لدى أودي أبت. وبعد أول خمس جولات في الموسم، قرر هارتلي ترك الفريق فاسحاً المجال أمام سيرجيو سيتي كامارا سائق التطوير والتجارب كبديل عنه.

وسيشارك الفريق تحت اسم دراغون/بينسكي أوتوسبورت، ضمن منافسات الموسم السابع، مع سيتي كامارا ومولر.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
قائمة السائقين نيكو مولر , سيرجيو كامارا
قائمة الفرق دراغون ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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