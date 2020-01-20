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فورمولا إي: دا كوستا يلوم "المعلومات الخاطئة" على هزيمته في اللفّة الأخيرة

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فورمولا إي: دا كوستا يلوم "المعلومات الخاطئة" على هزيمته في اللفّة الأخيرة
20-01-2020

قال أنطونيو فيليكس دا كوستا أنّ فريقه "دي اس تيشيتاه" منحه "معلومات منقوصة أو خاطئة" في ما يتعلّق بدرجة حرارة بطاريّته، وهو ما يشعر بأنّه كلفّه فوزًا محتملًا في الفورمولا إي في سانتياغو.

ضمن سباقٍ حماسي مليء بالأحداث، تقدّم دا كوستا من المركز الـ 10 على شبكة الانطلاق إلى الصدارة في اللفّة الـ 37 من أصل 40 بعد تجاوزٍ قويّ على ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو، قبل أن يعود الأخير لتجاوزه مع بقاء ثلاث منعطفات على النهاية.

وعبر البرتغالي خطّ النهاية متأخّرًا بأكثر من ثانيتين عن غونتر بعد أن بلغ درجة حرارة حرجة في المراحل الأخيرة من سباق سانتياغو الحار.

وأشار دا كوستا في المؤتمر الصحفي إلى أنّ مشكلة حرارة بطاريّته مثّلت مفاجأة بسبب سوء التواصل عبر اللاسلكي مع فريقه.

وقال: "أعتقد بأنّني حصلت على معلومات غير كاملة أو خاطئة نسبيًا لأنّني أُعلمت بأنّ درجات الحرارة على ما يرام، بالرغم من أنّني كنت أقول: لا أعتقد بأنّني على ما يرام. بالرغم من ذلك حالما انتزعت الصدارة فقد أخبروني بأنّ عليّ إبطاء سرعتي. تمحور كلّ شيء حول اللفّة الأخيرة، لكنّ طاقم بي ام دبليو أدار الأمور على نحوٍ أفضل فحسب".

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وتوسّع دا كوستا أكثر في الحديث حول المشكلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت مستويات الطاقة جيّدة. كان بوسعي الضغط بأقصى طاقة تقريبًا في تلك المنعطفات الأخيرة. كنت ألحق بغونتر، وكان بوسعي الإبقاء على الوتيرة وهو ما كان مذهلًا".

وأضاف: "لكنّ كلّ شيء تمحور حول درجة حرارة البطاريّة. أعتقد بأنّ السيارة تتوقّف بالكامل عندما تبلغ 72.6 درجة مئويّة، ومع بقاء منعطفين فقد بلغت 72.5 درجة. قلت: حسنًا، لن يحدث ذلك".

وأكمل: "تعيّن عليّ تخفيف سرعتي كثيرًا والتأكّد من وصولي لخطّ النهاية، يُؤلمك ذلك عندما ترى الفوز أمام عينيك، خاصة بعد التقدّم من الخلف".

ويرى دا كوستا أنّه بالنظر إلى أنّ هذا السباق كان الثالث له مع فريق تيشيتاه فإنّ ذلك ساهم على الأرجح في سوء التواصل الذي حدث.

وقال: "هذا طاقمٌ جديد. لا أزال بصدد التعرّف عليهم، وهم يتعرّفون عليه وربّما أسأت فهمهم. لكن أجل، بالنظر إلى بقاء لفّة واحدة للاستجابة فقد كان الوقت متأخّرًا كثيرًا حينها".

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